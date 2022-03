Novák Katalin: Megindító összefogás tapasztalható az ukrán határ mentén

Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök megindító összefogást tapasztalt az ukrán határ mentén tett négynapos látogatásán. A májusban hivatalba lépő államfő pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában nyilatkozva hangsúlyozta, csak pozitív tapasztalatokat szerzett, a menekülteket segítő emberek között nem volt pártalapú nézetkülönbség.

A teljes interjú itt hallgatható vissza.

Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök elmondta: Mindannyiunk életét meghatározza a háborús helyzet, mindez egy koronavírus-járvány fémjelezte hosszú időszak után. Talán már úgy érezhettük, hogy fellélegezhetünk, és ekkor jött ez a következő csapás. Egészen drámai helyzet, hogy egy szomszédos országban háború zajlik, ahol nem kevés magyar is él. Novák Katalin szerint ettől senki nem tudja függetleníteni magát, és a világon talán szinte minden embernek naponta eszébe jut, hogy mi zajlik Ukrajnában.

A megválasztott köztársasági elnök 12 települést keresett fel a keleti határnál. Úgy véli, hogy az ország vezetőinek ott kell lennie, ahol baj van. Igyekezett minél inkább tájékozódni, és helyiekkel valamint a menekültekkel is találkozott. Most mindenki segíteni szeretne, akár adományokkal, akár önkéntességgel. A helyiek nemcsak hogy ellátják a menekülőket, de rendet is tudnak tartani, sehol nem romlott a közbiztonság.

Mindenkit sokkolóan ért az ukrajnai háború, és a határ mentén azonnal érezhető volt, hogy megindult a menekülthullám, mostanra a helyben lévő hat karitatív szervezet felosztotta maga között a karitatív pontokat és a településeket a Karitatív Tanács segítségével. A segítségpontok éjjel-nappal nyitva vannak.

Rengeteg segítő van a térségben, egyszerű emberek, akik dolgoznak, eltartják családjukat, majd ezután akár éjszaka is a menekülteknek segítenek.

„Egészen megindító az az összefogás, amit ott tapasztaltam a határ szélén” – fogalmazott a megválasztott köztársasági elnök. Az emberek rengeteg szeretet kapnak, ezt forgatják vissza erővé és továbbra is segítenek.



A kárpátaljai magyarok helyzete sosem volt könnyű az elmúlt 100 évben, de mára kialakult egy olyan magyar kultúra, ami lehetővé teszi, hogy akár még száz év múlva is legyenek ott magyarok. Ezt tette tönkre a háború, családok szakadtak és szakadnak szét.”

Novák Katalin szerint két hadseregünk van, az egyik a honvédség, a másik a segítőkész magyar emberek, orvosok, ápolók, szülésznők serege, akik például a nyíregyházi kórházban dolgoznak rendületlenül, hogy megsegíthessék a rászorulókat.

A magyar baloldal azon nyilatkozataira, mely szerint a kormány magára hagyta a segélyszervezeteket, Novák Katalin úgy reagált, hogy most van legkevésbé szükség a rémhírterjesztésre. A segíteni akaró emberek között semmilyen pártpolitikai törésvonal nincs, nem ez a lényeges számukra, hanem az, hogy megsegítsék a menekülteket.

A magyar emberek már több mint 800 millió forint adományt küldtek a 1357-es segélyvonalra, és a tárgyi felajánlások is rendkívül sokfélék és bőségesek. Ezekből a menekülteknek és a kárpátaljai magyaroknak is egyaránt juthat. Mindenki teszi a dolgát, a kormány, a karitatív szervezetek, egyházak és civilek is.

Novák Katalin rengeteg olyan asszonnyal találkozott, akik fiaikat, férjüket voltak kénytelenek hátrahagyni, de a férfiak is igyekeznek biztonságba helyezni családtagjaikat, még ha ők nem is menekülhetnek el.

A májusban hivatalba lépő államfő kifejtette: a járvány és a háború mellett lehet, hogy most nem olyan nyilvánvalóan, de léteznek azok a veszélyek, amelyek gyermekeinket fenyegetik, „nem feltétlenül fizikai értelemben, hanem inkább szellemi, lelki biztonságuk vonatkozásában”.

Novák Katalin emlékeztetett, jövő hétvégén az országgyűlési választás mellett lesz egy nagyon fontos országos népszavazás is, amely lehetőséget ad mindenkinek arra, hogy állást foglaljon arról, hogy a gyermekek biztonságát a szülőknek kell-e elsősorban garantálniuk, illetve a gyermekek szexuális fejlődésénél a szülőknek a jogait kell-e megőrizni.

„Édesanyaként számomra nagyon fontos az, hogy a gyermekeink hosszú távú szellemi, lelki, érzelmi biztonságát is garantálni tudjuk” – fogalmazott Novák Katalin.

A megválasztott köztársasági elnök szerint a népszavazás lehetőséget ad arra, hogy szülők nyilatkozzanak arról, hogy gyermekeik hosszú távú fizikai, érzelmi, lelki, szellemi biztonságát mennyire tartják fontosnak, és hogyan tudják ezt megőrizni. Kiemelte, a szülők sokszor találkoznak azzal, hogy a gyermekeket nehéz a mindennapokban megóvni „attól a veszélytől, ami őket a nemi identitásukban bizonytalanítja el”.

Elmondta: az ukrajnai háború rámutatott, amikor az emberek az életüket védik, akkor „minden egyszerűbbé és egyértelműbbé válik”. Novák Katalin beszámolt arról, hogy a határ mentén tett látogatása során olyan anyákkal találkozott, akiknek nincs fontosabb annál, minthogy a gyermekeiket biztonságban tudják, emellett olyan férfiakat is látott, akik szintén nem tudnak fontosabbat, minthogy a feleségüket, gyermekeiket biztonságban tudják.

A családpolitikára kitérve Novák elmondta: büszke arra, hogy Magyarországon a családok állnak a középpontban. A család az élet alfája és omegája, és örül, ha köztársasági elnökként is ki tud emellett állni.

A diplomáciában szerzett korábbi tapasztalatait reményei szerint kamatoztatni tudja majd új pozíciójába, és hatékonyan tudja majd képviselni hazánkat. Megköszönte Áder Jánosnak a tartalmas beszélgetéseket, melyeket az elmúlt hetekben folytattak, és a jövőben is folytatódni fognak.