Nem tudni, mit csinál a magyar választókról készített profilokkal Bajnai és volt titokminisztere

Már 2009 óta jó kapcsolatot ápol az amerikai külüggyel Bajnai Gordon és volt titkosszolgálati minisztere, Ficsor Ádám, akiknek Ausztriában, Észtországban és egyéb államokban bejegyzett cégeiről nem tudni pontosan, mit csinálnak a magyar választókról készített profilokkal. Márki-Zay Péter az ATV-nek elismerte, hogy segíti miniszterelnök-jelölti kampányát az amerikaiak által támogatott DatAdat cégcsoport.

Az Index sorozata első két részében bemutatta, miként szerzi meg és viszi ki az országból a Bajnai Gordon és volt titkosszolgálati minisztere, Ficsor Ádám érdekeltségébe tartozó DatAdat cégcsoport a magyar választók adatait, hogy azokat felhasználva igyekezzenek befolyásolni a választások végeredményét, miként tették azt az ellenzéki előválasztás esetében is.

Bajnai Gordon és Ficsor Ádám cégcsoportja ezer szállal kötődik az amerikai Demokrata Párt balszárnyához, amelynek legfontosabb alkalmazottai mind az önmagukat „progresszív demokratának” mondók táborából kerültek ki. A DatAdat tevékenységét nemigen hirdetik, a kliensek egymásnak ajánlják a kizárólag a „progresszív ügy” előmozdításán dolgozó vállalatot.

A választókat profilozzák, de erről nem tájékoztatják őket

A volt miniszterelnök és Ficsor Ádám datadatos cégcsoportja ezer szállal kötődik a Demokrata Párthoz, mint a Datad.at tájékoztatási igazgatója, Patrick Frank fogalmazott: annak is a szélsőbaloldali szárnyához – írta az Index. A cégcsoport tevékenységének lényege, hogy „profilozzák” a választókat feltehetőleg azok tudta és explicit beleegyezése nélkül.

A volt titokminiszter, Ficsor Ádám erről egy, az Index birtokába került felvételen elmondta: „és amit csinálunk, hogy egyfajta CRM-et építünk erre, ahol mi látjuk, kit mi érdekel, mik a témák ott.

Minél többet kell tanulni az emberről, hogy aztán át tudd fordítani”.

A DatAdat tájékoztatási igazgatója azt is mondta: „Nagyon komoly hálózatunk volt a Demokrata Pártban, hogy valamilyen szintű befolyással bírjunk, amikor szakembereket kell bevonnunk a kampányok különböző részei során.” Maga Frank is az ActBlue nevű szervezet tájékoztatási igazgatója volt korábban, ami szavai szerint „a baloldal adománygyűjtó erőműve” Amerikában. Bajnaiék cégének tájékoztatási igazgatója emellett Barack Obama újraválasztási kampányában is dolgozott, regionális területi igazgatóként.

Kapcsolódó tartalom

„Talán éppen a barátaid barátai”

A DatAdatnál egyébként nem csinálnak titkot a cég, és annak vezetői amerikai hátszeléből. Frank, amikor a céget vezető egykori titkosszolgálati miniszterről, Ficsor Ádámról kérdezték, a következőket mondta: „Igen, ő a cégvezető. Van egy igazgatóság, és a befektetők be vannak vonva egy bizonyos szintig, ők mind progresszívak. Talán éppen a barátaid barátai.” Az, hogy kik lesznek ezek a progresszív barátok, Bajnai Gordon miniszterelnökké választásakor eldőlt.

Az Index értesülései szerint Bajnai már 2009-ben, mielőtt felállította volna a kormányát, elment az amerikai nagykövetségre, hogy egyeztessen az előtte álló feladatokról.

Egy, a WikiLeaks által közzétett diplomáciai táviratból, amelyet a követség küldött Washingtonba – és amelyet a CIA-hoz, az amerikai védelmi minisztériumba és a külügybe is eljuttattak –, kiderül, hogy a Bajnai-kormány leendő tagjai közül az amerikaiak különös figyelmet szenteltek Ficsor Ádámnak – teszi hozzá a lap.

Ficsor pár hónap miniszterség után Amerikába távozott

Ficsor érdekes módon mindössze öt hónapig volt titkosszolgálati miniszter, majd azzal az indoklással mondott le posztjáról, hogy összeférhetetlennek tartja a miniszterséget azzal, hogy indulni kíván az MSZP jelöltjeként a 2010-es választásokon. Lapunk információi szerint a váratlan lemondás valódi oka azonban az volt, hogy Ficsor – az után a pár hónap után, melynek során belelátott a magyar szolgálatok működésébe, és hozzáfért szenzitív anyagokhoz – elfogadta az amerikaiak meghívását, és kiutazott, hogy részt vegyen az IVLP-programban.

A 2010-es választások után nem sokkal Bajnai Gordon is Amerikába ment, hogy elvállaljon egy vendégelőadói pozíciót a washingtoni Johns Hopkins Egyetemen.

Itt és ekkor építhették ki Ficsorral azt a kapcsolati hálót, amelyet most felhasználnak a magyar választók adatainak megszerzéséhez és kezeléséhez, hogy azokkal a miniszterelnöki székbe segítsék azt a Márki-Zay Pétert, aki korábban maga is évekig az Egyesült Államokban élt.

Kapcsolódó tartalom

„Szóval, általában nem hirdetjük a szolgáltatásainkat”

Az amerikai támogatás miatt lehet, hogy a DatAdat kizárólag baloldali ügyfélkörnek kínálja a szolgáltatásait. Mint Ficsor Ádám mondta: „Mi csak a progresszívekkel dolgozunk.”

Bajnai volt titokminisztere arról is beszélt egy eszmecsere alkalmával, hogy nem is igen hirdetik magukat, hanem az ügyfélkörön belül ajánlják őket egymásnak a partnereik. Ficsor Ádám kifejtette, hogy nagyon óvatosak, és

figyelnek rá, hogy ne tartsanak fenn túl nagy profilt, mert van elég ügyfelük, akik ügyfélről ügyfélre hivatkoznak rájuk.

„Szóval, általában nem hirdetjük a szolgáltatásainkat” – mondta.