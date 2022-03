Menczer Tamás: Mi ki akarunk maradni ebből a háborúból, a miniszterelnök az ország érdekeit tartja szem előtt

Orbán Viktor miniszterelnök Magyarország érdekeit tartja szem előtt, amikor arról beszél, hogy ki kell maradnunk a háborúból, és nem engedi, hogy a háború árát a magyar emberekkel fizettessék meg - húzta alá a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára péntek reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

NATO- és EU-csúcs Brüsszelben

Menczer Tamás megerősítette a magyar álláspontot:

„mi ki akarunk maradni ebből a háborúból, nem akarunk belesodródni, éppen ezért nem szállítunk fegyvereket és nem küldünk katonákat sem a háborús konfliktusba”.

Az államtitkár elmondta, hogy a magyar miniszterelnök és a külügyminiszter nagy sikert ért el a csütörtöki NATO-csúcson, ugyanis a szövetség álláspontja „teljesen egybevág” a magyar állásponttal, a NATO világossá tette, hogy nem hadviselő fél a háborúban, és nem is kíván az lenni.

Közlése szerint az is elhangzott a NATO-csúcson: mindent meg kell tenni, hogy a háború ne terjedjen túl Ukrajna határain, ezért elvetették a légtérzár ötletét.

„Hiszen a légtérzár – magyarra fordítva – légi háborút jelentene a NATO és Oroszország között, amit mindenképpen el kell kerülni, különös tekintettel arra, hogy egy háborús konfliktus a NATO és Oroszország között egyenlő lenne a harmadik világháborúval”

– fogalmazott Menczer Tamás. Közölte azt is, ma Európában a gázfelhasználás mintegy 50 százalékát biztosítják orosz forrásból, Magyarországon ez az arány 85 százalék, és a magyar családok 90 százaléka gázzal fűt.

„Ha szankcionálnák az energetikai szektort és nem tudnánk nyersanyagot, gázt és olajat beszerezni Oroszországból, akkor az elképesztő rezsiár-emelkedéshez vezetne”

– jelezte az államtitkár.Menczer Tamás arról is beszélt, hogy Magyarország elvégezte a házi feladatát, Szlovénia kivételével az összes szomszédos országból tudunk gázt vásárolni, de az orosz gáz jelenleg nem kiváltható.

Kérdésre elmondta azt is, a NATO egy zászlóaljnyi, néhány száz főnyi katonát állomásoztat majd Magyarországon, a Dunántúlon, ahol „gyakorlatoznak” és kiképzési munkákban vesznek részt; a keleti határt továbbra is a Magyar Honvédség biztosítja.

Menczer Tamás az M1 aktuális csatornán elmondta azt is, vannak olyan uniós források, amelyek ugyan Magyarországnak járnak, de ezeket Brüsszelben visszatartották politikai okok, elsősorban a gyermekvédelmi törvény miatt. „Annak örülünk, hogy most 300 millió eurót felszabadítanak, és ezt fel tudjuk használni (…), várjuk a további forrásokat is, hiszen ez nem a teljes összeg” – mondta az államtitkár.

A nyitóképen a kormányfő ellenőrzést tart a barabási magyar–ukrán határállomáson (Fotók: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)