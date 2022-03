Világgazdaság - Több milliárd forint adomány érkezett már a segélyszervezetekhez

Több milliárd forintra tehető az Ukrajnából menekülők megsegítésére összegyűjtött adományok összege, és nagyon sok a tárgyi és a szálláshely felajánlás is a legnagyobb magyar segélyszervezetek tájékoztatása szerint – írta csütörtöki számában a Világgazdaság.

A rendkívüli adományösszegek és tárgyi felajánlások azt mutatják, hogy az ország egy emberként fogott össze a háború elől menekülők megsegítése érdekében.

A Vöröskereszthez adományvonalon, számlaszámon és a honlapon keresztül eddig több mint 500 millió forint érkezett be, a Református Szeretetszolgálat pedig több százmilliós adományról számolt be a lap érdeklődésére. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adományainak összege meghaladta a 600 milliót, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz is 280 milliós felajánlás érkezett, ami még az adományvonal bevételével is ki fog egészülni.

A pénzadományok mellett a tárgyi felajánlások is elképesztő méreteket öltenek, továbbá csak a Vöröskeresztnek több mint 140 vállalkozás jelezte együttműködési vagy foglalkoztatási szándékát, és sokan segítenek önkéntes munkájukkal is. A felajánlott szálláshelyek száma csak a múlt héten 4400 volt – olvasható a Világgazdaságban.