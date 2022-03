Sokkoló tragédiák történnek a vasúti átjárókban – Tippek, hogyan kerülje el a baleseteket

Drasztikusan nőtt a vasúti átjárós balesetek száma 2021-ben a korábbi öt évben tapasztalt stagnálás után – közölte a MÁV kommunikációs igazgatósága. Ez a sajnálatos tendencia úgy tűnik, hogy 2022-ben is folytatódik. A korábbi MÁV-kampány után, idén a Magyar Autóklub is figyelemfelkeltésként a balesetek megelőzésére kampányt indított.

Rengeteg baleset történik a vasúti átjárókban. A teljesség igénye nélkül következzen néhány példa a súlyos és néhány a tragikus balesetek közül az őszi, téli időszakból.

Egy ember meghalt az október 18-i, csengelei vasúti balesetben – közölte a rendőrség a honlapján. Nyolc órakor Csengele külterületén egy vasúti átjáróban vonat és személygépkocsi ütközött össze. A gépkocsi vezetője a helyszínen meghalt, a vonaton utazók közül senki nem sérült meg – olvasható a Police.hu oldalon.

A Mávinform a Facebook-oldalán azt írta, hogy a Nyugati pályaudvarról Szegedre tartó Kárász InterCity ütközött össze a gépkocsival; a fénysorompó jól működött, piros jelzést adott.

Október 28.: halálos áldozata is volt a mélykúti vonatbalesetnek

Személygépkocsi ütközött vonattal Mélykút és Bácsalmás között egy sorompó nélküli vasúti átjáróban – közölte a Mávinform. A vonattal ütköző személyautóban négy nő utazott, egyikük a helyszínen életét vesztette, egyet pedig mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A vonaton utazók közül nem sérült meg senki.

December 16.: egymilliójába került egy piros lámpa az autósnak

Felfüggesztett fogház, két év vezetéstől való eltiltás és milliós kártérítés a büntetése annak a sofőrnek, aki azért ütközött, mert figyelmen kívül hagyta a piros jelzést – közölte a Nógrád Megyei Főügyészség 2021 decemberében. A Balassagyarmati Járásbíróság közlekedés biztonsága elleni vétség miatt jogerősen elítélte azt a 60 éves férfit, aki egy vasúti átjáróban okozott balesetet.

Fotó: Nógrád Megyei Főügyészség, 2021. december 15.

December 31.: fekete szilveszter

Tehervonattal ütközött egy személyautó a Tolna megyei Döbröközön, a balesetben a gépkocsi vezetője meghalt – tudatta a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat 2021. december 31-én.

Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a járművet vezető fiatal férfi a helyszínen életét vesztette. A Mávinform közlése szerint az átjáróban a fénysorompó jól működött, tilos jelzést mutatott.

Mint a hirado.hu beszámolt, szilveszter napján már délelőtt is történt halálos vonatbaleset, Győr-Moson-Sopron megyében. Bágyogszovát megállóhelynél egy kisteherautó ütközött vonattal egy vasúti átjáróban, amely kétszáz méteren át tolta maga előtt. A fényjelző ebben az esetben is tilost jelzést mutatott. A balesetben az autó vezetője életét vesztette.

(Fotó MTI/Krizsán Csaba)

Tavaly összesen 86 baleset történt vasúti átjáróban, de mi a teendő?

A múlt évben 86 baleset történt vasúti átjáróban, ez 24-gyel több, mint 2020-ban. Tavaly 16 vasúti átjárós baleset követelt emberéletet, 15 végződött súlyos és 14 könnyű sérüléssel, a többi esetben anyagi kár keletkezett. Az átjárós balesetek miatt egymilliárd forintot meghaladó kárral számol a MÁV – írták közleményükben.

Hozzátették:

a vasúti átjárókban történő baleseteket az oda behajtók figyelmetlensége, és a KRESZ előírásainak megszegése okozza.

Évente 800–900 félsorompó rúdját törik le az autósok. A balesetek okai között említették, hogy a gépjárművezetők nem néznek körül, mielőtt az átjáróba hajtanak, illetve a csúcsforgalomban a kereszteződésben ragadnak, ahol tilos és életveszélyes megállni.

A legtöbb vasúti átjárós balesetet a gyorshajtás – a „még átérek” gondolkodásmód –, az agresszív vezetési stílus, a vezetés közbeni telefonálás és a vasúti fényjelző tilos jelzésének figyelmen kívül hagyása okozza – írták, hozzátéve, a záródó sorompórudakat látva a járművezetők megállás helyett sokszor gyorsítanak, néhányan még a lezáródott félsorompót is megkerülik.

A vasúttársaság arra is figyelmeztetett: kiemelt veszélynek vannak kitéve azok a gondatlan kerékpárosok és gyalogosok is, akik körültekintés nélkül haladnak át a kereszteződéseken vagy nem a kijelölt átjárókat használják. Veszélyes az is, ha közlekedés közben mobiltelefont vagy fülhallgatót használnak, kapucnis ruházatot viselnek, mivel így nem érzékelik a zajokat.

Hangsúlyozták ugyanakkor:

a vonat féktávolsága több száz méter, így a mozdonyvezetőnek szinte semmi esélye nincs arra, hogy az átjáróban megelőzze az ütközést.

A közúti közlekedők figyelmetlensége miatt mozdonyvezetők is vesztették életüket vagy sérültek meg az elmúlt években. Tavaly az átjárónál történt balesetekben egy vasúti dolgozó súlyosan, három pedig könnyebben megsérült.

A vasúttársaság szerint a balesetek számának csökkenéséhez elengedhetetlen a közlekedési morál megváltozása. Arra figyelmeztettek: a vasúti átjárót csak fokozott óvatossággal szabad megközelíteni, azon áthajtani pedig csak akkor szabad, ha mindkét sorompó nyitva van, a fényjelző vagy hangjelző berendezés nem ad tilos jelzést, illetve a fénysorompó vagy a félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó fehér jelzést ad.

Vasúti átjáróban és közvetlenül a vasúti átjáró előtt tilos előzni. Ha a vasúti átjárót biztosító berendezés nem működik, minden esetben meg kell állni az átjáró előtt, csak azután szabad továbbhaladni, ha a vezető meggyőződött arról, hogy nem jön vonat. A MÁV értékelése szerint a magyarországi vasútbiztonság kedvező az Európai Unióban.

Tehát, amit tehetnek a baleset-megelőzésért:

Ne telefonáljanak vezetés közben,

ha biciklivel vagy gyalog kelnek át a síneken, minden esetben nézzenek körbe és a kijelölt átjárókat használják,

akkor haladjanak csak át, ha mindkét sorompó nyitva van és nem kaptak tilos jelzést, sőt, fehéren villog a fénysorompó,

az átjáróban és közvetlenül előtte ne előzzenek,

ha nem működik a jelzőlámpa, minden esetben álljanak meg, és győződjenek meg arról, hogy nem jön vonat.

A tendencia úgy tűnik, folytatódott 2022-ben is

Január 1.: négyen meghaltak egy vonat és személygépkocsi ütközésében

Négyen meghaltak, egy ember életveszélyesen megsérült január 1-én délelőtt Tapolcánál, ahol egy vonat és személygépkocsi ütközött – közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon.

Ütközésben összeroncsolódott személyautó Tapolca közelében a 7345-ös számú út vasúti átjárójánál (Fotó: MTI/Varga György)

A rendőrségi tájékoztatás szerint a baleset Tapolca közigazgatási területén, a 7345-ös számú úton egy vasúti átjáróban történt. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a balesetben három fiatal férfi és egy fiatal nő a helyszínen életét vesztette, egy 17 éves nőt pedig életveszélyes sérülésekkel mentőhelikopterrel vittek kórházba.

A Mávinform a vasúttársaság honlapján azt közölte: a Tapolcáról Budapestre 9 óra 34 perckor indult sebesvonat Kisapáti közelében ütközött egy személygépkocsival. A vasúttársaság tájékoztatása szerint az átkelőben a fénysorompó jól működött, tilos jelzést mutatott. A vonaton senki sem sérült meg – tették hozzá.

Január 2.: személyautó karambolozott vonattal Békésben

Vonat és személygépkocsi ütközött össze Lőkösháza külterületén január 2-án délelőtt egy vasúti átjáróban, az autó vezetője súlyosan megsérült – közölte a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság. A közlemény szerint a baleset a Kétegyháza és Lőkösháza közötti vasúti pályán, az Eleki úti vasúti átjárónál történt, 10 óra után néhány perccel.

A sérültet a mentők kórházba vitték. Feuerwerker Béla, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese közölte: a vonaton utazók közül senki nem sérült meg.

Január 19.: halálos vonatbaleset történt Rátóton

Egy ember meghalt, amikor a fénysorompó tilos jelzése ellenére a vasúti átjáróba hajtott személyautójával január 19-én a Vas megyei Rátót belterületén, és összeütközött a Graz felé közlekedő vonattal – közölte a GYSEV szóvivője. Rázó László elmondta: a baleset következtében a gépkocsi vezetője meghalt, a vonaton utazók közül senki sem sérült meg.

Február 20.: halálra gázolt két férfit a vonat Üllőnél

Halálra gázolt két férfit a vonat vasárnap délután a Pest megyei Üllőnél – közölte Szabóné Berki Bianka, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Egyes beszámolók szerint az életét vesztő két férfi testvérek voltak. A Mávinform közlése szerint a baleset egy átjáróban történt, ahol a fény- és félsorompó jól működött, tilosat mutatott.

Március 18.: autó és vonat találkozott, egy nő életét vesztette

Egy nő életét vesztette, amikor személyautójával motorvonat elé hajtott Kecskeméten egy vasúti átjáróban. Az 51 éves nő a helyszínen belehalt sérüléseibe, egy férfi könnyebben sérült meg – közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság.

Összeroncsolódott személyautó egy kecskeméti vasúti átjáróban, a Hetényegyházi úton (Fotó: MTI/Donka Ferenc)

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a kecskeméti hivatásos tűzoltók az autó két utasát feszítővágóval emelték ki. A vonat három utasa gyalogosan hagyta el a helyszínt.

Kampányol az autóklub

A Magyar Autóklub közlekedésbiztonsági kampányt indít a vasúti átjáróban történő közúti balesetek számának csökkentése érdekében – közölte a szervezet elnöksége.

A közlemény szerint a kampányban többek között szorgalmazzák a kiemelten veszélyes, kizárólag fénysorompóval biztosított vasúti átjárók felszerelését minél nagyobb számban legalább félsorompóval, továbbá a sorompó nélküli – akár fénysorompóval ellátott – vasúti átjárók számának csökkentését, a teljes sorompóval ellátott vasúti átjárók számának növelését.

A kampányban folyamatos felhívást intéznek az autósokhoz, hogy mindig fokozott körültekintéssel közelítsék meg a vasúti átjárókat, vegyék figyelembe a KRESZ ezzel kapcsolatos többlépcsős követelményrendszerét – írták a közleményben.