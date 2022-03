Novák Katalin: Legerősebb fegyverünk a magyar szív

Magyarország szíve most a magyar–ukrán határ mentén dobog, és mindannyiunk szíve együtt dobban azokért, akik menekülni kényszerülnek Ukrajnából – jelentette ki a megválasztott köztársasági elnök Beregdarócon, sajtótájékoztatón csütörtökön.

Novák Katalin az elmúlt négy napban a határ menti településeken tett látogatásának tapasztalatairól szólva hangsúlyozta, „nekünk két hadseregünk is van”, egyrészt a fegyveres erők, másrészt azok a segítőkész magyar emberek, akik most is itt vannak, a nap huszonnégy órájában.

„A legerősebb fegyverünk pedig a magyar szív, erre a magyar szívre van szükségünk ahhoz, hogy a békét meg tudjuk nyerni, erre a magyar szívre van szükségünk ahhoz, hogy a békét meg tudjuk őrizni itt Magyarországon” – mondta a megválasztott államfő.