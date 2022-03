Nézőpont Intézet: Politikai szempontok az EBESZ jelentése mögött

Az EBESZ-kritikák fele már a megfogalmazásuk pillanatában is alaptalanok voltak, indoklásuk mögött pedig döntően az ellenzéki retorika észlelhető – állapította meg a Nézőpont Intézet abban a jelentésben, amelyet az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 2018-as, Magyarországról szóló jelentésének utóéletét vizsgálta.

A Nézőpont Intézet szerint a magyar választási rendszer 2011-es reformja számos társadalmi, politikai és közjogi elvárásnak tett eleget. Az ellenzéki pártok és a többnyire a Soros György nevével fémjelzett, nyílt társadalmat hirdető, kormánykritikus civil szervezetek azonban több támadást is intéztek a rendszer ellen. A Nézőpont Intézet a Szabad és tisztességes választás előtt – Húsz kritika és tény az EBESZ 2018-as jelentésének tükrében című dolgozatában kifejti: a kritikákat döntő többségben politikai és nem szakmai szempontok alapján fogalmazták meg, amit aztán előszeretettel vett át az európai baloldali sajtó, idővel pedig a nemzetközi szervezetek érvrendszerében is visszaköszönt.

Ebbe a sorba illeszthető: először húsz kormánykritikus magyar civil szervezet levélben fordult a bécsi székhelyű EBESZ-hez, hogy a páneurópai szervezet az április 3-i választásokra teljes körű megfigyelési missziót küldjön hazánkba.

A hirado.hu is megírta: a levél postázását követően aztán az Európai Parlament baloldalán politizáló 62 képviselő – közöttük a Demokratikus Koalíció és a Momentum EP-képviselői is – fordult levélben az EBESZ-hez, amelyben a magyar választások szigorú helyszíni ellenőrzését szorgalmazták a „legmagasabb szintű demokratikus normák” lehetséges sérülése miatt.

Ezt követően az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala a javaslat mellé állt, amely értelmében akár kétszáz EBESZ-megfigyelő is vizslathatja majd a hazai voksolást.

A lehető legszélesebb mandátumú misszió ritkaságnak számít uniós tagállamokban. A kormánypártok szerint nyugodtan jöhetnek a megfigyelők, az országnak nincs takargatnivalója.

A páneurópai szervezet idén január 17. és január 21. között végzett előzetes vizsgálódást hazánkban, ez alapján vonta le a következtetést. Az eset ritkaságnak számít uniós tagállamokban: a biztonsági szervezet tavaly például Örményországba, Moldovába és Kirgizisztánba küldött átfogó választási missziót. Általában korlátozott mandátumú megfigyelői csoportot szoktak küldeni. 2018-ban hazánkba is ilyen érkezett.

A Nézőpont Intézet vizsgálata megállapította: „A kritikák fele már a megfogalmazása időpontjában is alaptalan volt. Indoklásukat döntően az ellenzéki retorika átvétele jellemezte, többek között a civil szervezetek helyzete, a kormánypárti hirdetések, a közszolgálati média, a médiapluralizmus, a médiaszabadság, a médiafelügyelet, vagy éppen a külhoni szavazók vonatkozásában.”

A Nézőpont Intézet szerint a jelentésben olyan kifogások is szerepelnek, amelyek „elavultnak tekinthetők, miután a jogszabályokban módosítások vagy a körülményekben változások történtek. A tanulmány azt is leszögezi, hogy a ma is jogos kritikák köre olyan állításokat tartalmaz, amelyek az ellenzéki oldalnak ugyanúgy – ha nem jobban – felróhatók, mint a kormányoldalnak”. A női jelöltek sajnálatosan alacsony száma a politikai kultúrából és nem a kvóta hiányából adódik, a választókerületek újabb arányosítása ugyanakkor valóban a törvényalkotás jövőbeni feladatai közé tartozik – világít rá a Nézőpont Intézet elemzésük összefoglaló részében.

Az Alapjogokért Központ is megalapozatlannak nevezte az április 3-i országgyűlési választásról szóló EBESZ-jelentést, megjegyezve: még „azt sem sikerült eltalálni, ki a köztársasági elnök.”

Facebook-bejegyzésükben hangoztatták: a „szervezet lényegében a magyarországi ellenzék által széles körben terjesztett félinformációkat és csúsztatásokat ismétli meg erősen bürokratikus nyelvezettel.”