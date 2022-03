Félmillióan is többen nézték az Elk*rtuk tévépremierjét

Az egyik kereskedelmi csatornán a hosszú hétvégén, a március 15-e előtti este vetítették az Elk*rtuk című filmet, ami sávjában a legnézettebb műsor lett. A baloldali portálok ennek ellenére fontosabbnak tartották azt hangsúlyozni, hogy egy másik műsorsávban vetített Volodomir Zelenszkij főszereplésével készült sorozat nézettsége magasabb lett. Az összehasonlítás azonban sántít, hiszen két különböző napon vetített műsor adatai nem a nézők száma, hanem a közönségarány alapján szokták összevetni.

Nagy várakozás előzte meg az Elk*rtuk tévés premierjét, melyet múlt hétfőn, az ünnepi hosszú hétvégén mutatott be a TV2. Ezt először még a baloldali Telex is jó húzásnak nevezte, hiszen a film a nézettségi adatok alapján tarolt a teljes lakosság és a 18-49-es korcsoport körében is. A média1.hu ennek kapcsán úgy fogalmazott: az RTL Klub műsorai még csak meg sem közelítették a Kálomista Gábor nevével fémjelzett film nézettségét, amelyet több mint félmillió tévénéző látott.

A Media1 kedden már arról írt, hogy nem a politikai krimi lett a legnézetteb a héten. Azt írták: a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök főszereplésével játszott vígjáték a 27. legnézettebb tévéműsor lett a múlt héten, míg Kálomista Gábor fimje a 30. helyen végzett.

Bár ez a konkrét nézőszám esetében valóban igaz, de szakmai körökben a különböző napokon műsorra kerülő programokat a közönségarány alapján illik összevetni. A politikai krimi vetítése idején ez volt a legnézettebb műsor Magyarországon. A TV2 a Gyurcsányi terrort bemutató film vetítésével messze megelőzte a többi csatornát, hiszen Kálomista Gábor alkotása az éppen televíziót nézők több mint 15 százalékát érdekelte, míg a második helyezettet csak a tv-nézők kevesebb mint 6 százaléka nézte.

Ezzel szemben az ukrán elnök sorozatának első része nem nyerte meg a saját műsorsávját, csak a második legnézettebb műsor volt akkor. És miközben a Gyurcsányi terrorról szóló filmet 15,4 százalék nézte, addig a Nép szolgáját csupán 12,1 százalék. A Zelenszkij főszereplésével készült filmet egyébként szombat este egy zenés-táncos showműsor utasította maga mögé, amire negyedmillióval többen voltak kíváncsiak, mint a politikai vígjátékra.