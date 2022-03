Választás 2022 – Csütörtökön lejár a választási megfigyelők bejelentési határideje

Csütörtökön lejár választási megfigyelők bejelentésére nyitva álló határidő az április 3-ai országgyűlési választásra és a vele egy napon rendezett népszavazásra: eddig lehet bejelenteni megfigyelőket a levélszavazatok leadásának felügyeletére, a szavazási iratok ellenőrzésére vagy a külképviseleti szavazás megfigyelésére.

A választási eljárási törvény szerint az országgyűlési választáson pártlistát állító jelölőszervezetek a Nemzeti Választási Iroda mellé legfeljebb öt-öt megfigyelőt bízhatnak meg a szavazási iratok ellenőrzése és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére. A megfigyelők bejelentésére csütörtökön 16 óráig van lehetőség, eddig a Fidesz-KDNP jelentett be öt megfigyelők, őket a Nemzeti Választási Bizottság már nyilvántartásba is vette.

Emellett a pártlistát és nemzetiségi listát állító szervezetek két-két megfigyelőt bízhatnak meg az országgyűlési egyéni választókerületi székhely településekre, a megfigyelők jelen lehetnek a szavazási irat leadására szolgáló urna felügyeleténél. Ezeknek a megfigyelőknek a bejelentési határideje is csütörtökön jár le, a Fidesz-KDMP 97 választókerületi székhelyre 104 megfigyelőt jelentett be, akiket az NVB már nyilvántartásba is vett.

A külképviseletekre az országgyűlési választáson jelöltet állító jelölőszervezetek, valamint a független jelöltek külképviseletenként két-két megfigyelőt bízhatnak meg a külképviseleti választási iroda munkájának és a külképviseleti szavazás menetének figyelemmel kísérése érdekében. A közös jelöltet állító jelölőszervezetek együttesen jogosultak két megfigyelő megbízására.

Külképviseleti megfigyelő csak választójoggal rendelkező magyar állampolgár lehet.

A külképviseleti megfigyelőt szintén csütörtök 16 óráig lehet bejelenteni, ezt követően az NVB ellenőrzi a külképviseleti megfigyelő választójogát, és ha rendben találja, a megfigyelőt nyilvántartásba veszi.

A nyilvántartásba vett külképviseleti megfigyelő jelen lehet a külképviseleti választási iroda munkájánál, azt, illetve a szavazás menetét figyelemmel kísérheti, a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyvben rögzítheti észrevételeit, kifogást nyújthat be. A megfigyelőnek joga van a szavazás lezárása után a lezárt urnát aláírni.

Fontos szabály, hogy a megfigyelő a szavazást, illetve a külképviseleti választási iroda munkáját nem befolyásolhatja és nem zavarhatja. A külképviseleti megfigyelő a szavazóhelyiségben köteles regisztrációs kártyát viselni.

A külképviseleti megfigyelő megbízásával és tevékenységével kapcsolatos költségek a megbízót (pártot vagy független jelöltet) terhelik.

A választópolgárok az országgyűlési választáson 146 külképviseleten adhatják le voksukat, vagyis ennyi külképviseletre jelenthetnek be megfigyelőt a pártok és független jelöltek. Az NVB a határidő lejárta előtt egy nappal még egy külképviseleti megfigyelőt sem vett nyilvántartásba.

A címlapfotó illusztráció.