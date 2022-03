Újabb igen erős antiszemita kijelentés a jobbikos Szilágyi Györgytől

„Ne fitymáljuk le az SZDSZ-t, bár lehet az ő esetünkben ez a szó nem is a legmegfelelőbb” – humorizál egy hangfelvételen a jobbikos országgyűlési képviselő, aki jelenleg is szerepel Márki-Zay Péter és a baloldal választási listáján.

Az SZDSZ-ről beszélve 1 percen belül egyszerre zsidózik, majd cigányozik Szilágyi György jobbikos országgyűlési képviselő, a baloldal jelöltje egy korábbi, békéscsabai lakossági fórumon – derül ki a Mandiner birtokába jutott hangfelvételből.

A baloldali összefogás „fellegvárában” (Budapest 14. egyéni választókerület) induló jelöltje egy korábbi békéscsabai lakossági fórumon többek között az SZDSZ-ről is beszélt, amit szerinte ugyan a „Jobbik tönkrevert”, ugyanakkor Szilágyi György szerint „ne fitymáljuk le az SZDSZ-t, bár lehet az ő esetünkben ez a szó nem is a legmegfelelőbb, ne becsüljük le őket, hiszen még a munkájukat nem fejezték be”. A baloldal jelöltje szerint „az ő céljuk az lenne, hogy az ország egyik fele lakatlan legyen, jöhetnének a barátaik és felvásárolhatnák ezeket a területeket, másik fele pedig Lakatos, és azoktól is felvásárolhatnák”.

Szilágyi György említett kijelentéseit az alábbiakban olvashatja: „Látunk egy tönkrevert sereget, az SZDSZ-t, akit a nemzeti erők fél évvel ezelőtt szinte lesöpörtek a Föld színéről. Ezt a tényleg szélsőséges, velejéig romlott, idegen ideológiákat és idegen nemzeteket képviselő társaságot fél évvel ezelőtt a Jobbik tönkreverte. Szinte lesöpörte a politikai palettáról, már nem számít tényezőnek és el is tűnne onnan, hogyha nem nyújtanának neki segédkezet. Ne fitymáljuk le az SZDSZ-t, bár lehet az ő esetünkben ez a szó nem is a legmegfelelőbb, ne becsüljük le őket, hiszen még a munkájukat nem fejezték be. Az ő céljuk az lenne, hogy az ország egyik fele lakatlan legyen, jöhetnének a barátaik és felvásárolhatnák ezeket a területeket, másik fele pedig Lakatos, és azoktól is felvásárolhatnák”.

Visszatérő elem a baloldalon az antiszemitizmus

Szilágyi György hangfelvételen hallható kijelentése nem elszigetelt eset a baloldalon, de még Szilágyi Györgynél sem. Mint arról korábban a hirado.hu is beszámolt, a jobbikos Szilágyi korábban beszédet mondott a neonáci Árja Testvériség védelmében, Stummer János 2014-ben úgy fogalmazott, „jobbikos vagyok. Neked, ha úgy jobban tetszik, náci”, de kiderült az is, felvétel van arról, ahogy Z. Kárpát Dániel kart lendít, majd nevet.

Kapcsolódó tartalom

Emlékezetes lehet az is, hogy Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje Z. Kárpát karlendítős felvétele kapcsán mindössze arra volt kíváncsi, Z. Kárpát miért mosolygott a náci karlendítés közben, korábban pedig azt is közölte, ők a kommunistákat és a fasisztákat külön képviselik.

De Karácsony Gergely is meghökkentő magyarázattal szolgált: Nem vagyok anatómiai szakértő

A múlt héten Bohár Dániel mutatta be Karácsony Gergelynek azt a felvételt, amin a jobbikos Z. Kárpát Dániel náci karlendítése látható, és megkérdezte a főpolgármestertől, hogy szerinte mi látható a felvételen.

Karácsony Gergely azt válaszolta, hogy valószínűleg Z. Kárpát Dániel. A szűk választ követően Bohár továbbkérdezett: mit csinál a felvételen a jobbikos politikus? A főpolgármester azt válaszolta,

„kérdezze meg tőle, nem vagyok anatómiai szakértő”.

A riporter ezt nem hagyta annyiban, így megkérdezte Karácsonytól, hogy ez a cselekedet is elfogadható számára, ugyanis a főpolgármester korábban – a szintén jobbikos – Gyöngyösi Márton zsidó képviselők listázására vonatkozó javaslatát sem minősítette nácizmusnak.

Kapcsolódó tartalom