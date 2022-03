Orbán Viktor: Meg kell előznünk, hogy belesodorjanak bennünket egy háborús konfliktusba

Magyarország nemzeti érdekeit meg kell védenünk, a következő két napban Brüsszelben kell helytállnunk – mondta Orbán Viktor ma közzétett videóüzenetében. A miniszterelnök a csütörtökön kezdődő NATO-, illetve uniós csúcs előtt úgy fogalmazott: meg kell előznünk, hogy belesodorjanak bennünket egy háborús konfliktusba, és meg kell akadályozni azokat a javaslatokat, amelyek a szankciókat ki akarják terjeszteni az energiaszektorra, és így nehéz, talán lehetetlen helyzetbe sodornák Magyarországot – hangzott el az M1 Híradójában.

Meg kell védeni a magyar érdekeket

„Magyarország nemzeti érdekeit meg kell védenünk, kampány ide, kampány oda. A következő két napban Brüsszelben kell helytállnunk” – fogalmazott a miniszterelnök.

A választás mindannyiunk számára nemcsak fontos, hanem sorsdöntő jelentőségű. Meg tudjuk, meg is kell védenünk mindazt, amit az elmúlt tizenkét évben Magyarországnak sikerült megvalósítania – jelentette ki Orbán Viktor videóüzenetében. A kormányfő azt mondta, ilyenkor már minden idegszálukkal és másodpercükkel a választásra kell összpontosítaniuk, mégis most két napra Brüsszelbe kell menni, mert NATO- és európai uniós csúcs lesz, és olyan javaslatok vannak az asztalon, amelyekkel szemben Magyarország érdekeit meg kell védeni.

„Meg kell előznünk, hogy belesodorjanak bennünket egy háborús konfliktusba, nemet kell mondani azokra a javaslatokra, amelyek légi háborút eredményeznének Oroszországgal, és meg kell akadályoznunk azokat a javaslatokat is, amelyek az orosz agresszióval szembeni szankciókat ki akarják terjeszteni az energiaszektorra, és így nehéz, talán lehetetlen helyzetbe is sodornák Magyarországot” – hangsúlyozta a kormányfő.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig három pontban foglalta össze a magyar kormány kötelességeit az ukrajnai háború kapcsán Genfben, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa előtt.

„Három fontos feladatot kell a magyar kormánynak ellátnia. Az első, garantálni Magyarország és a magyar emberek biztonságát. A második, garantálni, hogy Magyarország nem sodródik, nem kavarodik bele ebbe a háborúba, és harmadikként garantálni, hogy nem a magyar emberekkel fizettetik meg ennek a háborúnak az árát”

– fogalmazott a miniszter.

A külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, hogy ezen feltételek mindegyikének teljesülnie kell, hogy a magyar kormány garantálja a saját állampolgárai számára az egyik legalapvetőbb emberi jog érvényesülését, azt, hogy békében és biztonságban élhessenek a saját hazájukban.

A tárcavezető szólt arról is, hogy a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében is, hogy a háború ne terjedjen ki Ukrajna határian túlra is. A miniszter az Ukrajna feletti légtérzárat, valamint békefenntartó csapatok küldését a harci övezetbe, kockázatos elképzelésnek nevezte.

Elmondta, hogy a magyar kormány a honvédség jelentős erőit átcsoportosította a keleti határvidékre, valamint a kockázatok minimalizálása érdekében nem küld katonákat és fegyvereket, nem engedélyezi halált okozó fegyverek átszállítását Magyarországon. Az orosz energiafüggőség felszámolása kapcsán pedig hangsúlyozta, hogy az átállás nemhogy egyik napról a másikra, de még egyik évről a másikra sem reális. Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarország az ukrajnai háború elől menekülők mindegyikét befogadja, de továbbra is zárva tartja a határokat az illegális bevándorlók előtt.