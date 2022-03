Elkészült a Pünkösdfürdő Park

Elkészült Budapest legújabb parkja, a Pünkösdfürdő Park a III. kerületben. A projekt teljes költsége 1,1 milliárd forint volt.

A Főkert szerdán a Facebook-oldalán azt írta: Budapest egy izgalmas új parkkal lett gazdagabb, amelynek létrehozásában és megtervezésében fontos szempont volt a környéken lakók, a majdani parkhasználók bevonása és igényeik maximális figyelembevétele.

A hosszan elnyúló park tervezői a pihenni, a sportolni, a játszani vágyókra és a piknikezők is gondoltak. A parkot elkülönülő zónákra tagolták, amelyeket a középen futó akadálymentes sétaút fűz egésszé – közölték.

A bejegyzés szerint a zöldterületen helyet kapott egy vadvirágos és egy takarmánynövényekkel borított rész is. A parkban fából készült fitneszeszközök, gumiborítású foci- és kosárlabdapálya, valamint pétanque- és strandröplabda-pálya is várja az látogatókat, és kerékpáros szervízpontot is felszereltek.

A játszótéren a homokfövenyből ütésálló gumival borított dombok emelkednek ki, a játszóeszközök anyaghasználatában a nyers fa dominál, megidézve a Dunában sodródó uszadékfákat – írta a Főkert, amely közölte: a terület déli részén még folynak a munkálatok, ott májusban kutya-akadálypálya nyílik.

A projekt teljes költsége 1,1 milliárd forint. A parkot kedden adta át a fővárosi és a III. kerületi önkormányzattal közösen a Főkert.