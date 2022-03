Videó buktatta le a csomagautomatákat feltörő tolvajt

Két férfi csomagautomatákat feszített fel a fővárosban, ahonnan ellopták a maguk által, de álnéven rendelt, átvételre váró műszaki cikkeket. A lopással okozott kár több mint 5 millió forint.

A vádlottak – egy 41 és egy 44 éves férfi – 2021. január és június között, részben közösen, részben önállóan, összesen 14 bűncselekményt követtek el. A férfiak főként csomagkézbesítő automatákból loptak, vagy próbáltak elvinni elektronikai eszközöket úgy, hogy álnéven, általuk kitalált e-mail-címekről rendelték meg azokat. A megrendelt csomagokat tartalmazó fiókokat ezután feltörték – áll az Ügyészség.hu közleményében.

Mint írják, olyan eset is volt, hogy a két férfi egy csomagpontként is működő IV. kerületi számítástechnikai üzletbe tört be, majd onnan az átvételre váró csomagokat lopták el, köztük azokat is, amelyet álnéven ők rendeltek.

Az egyik alkalommal egy XIII. kerületi csomag átvevő automatánál a rendelésük szerinti csomagot nem találták meg, ezért a csomagautomata központi részeit rongálták meg, a központi számítógép egységet, a routert, valamint a jeladót eltulajdonították. Ebben az esetben a rongálással csaknem 1,2 millió forint kárt okoztak.

A lopásokkal okozott kár több mint 5 millió forint.

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség a letartóztatásban lévő két férfit többrendbeli lopás és rongálás bűntettével vádolja, és velük szemben börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a vádiratban.

Az alábbi felvételen az látható, ahogyan az egyik elkövető egy IV. kerületi csomagautomata két ajtaját is felfeszíti, majd a csomagokat elviszi.