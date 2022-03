Maruzsa: 983 milliárd forint értékben valósultak meg közoktatási fejlesztések az elmúlt négy évben

Az elmúlt négy évben 4576 közoktatási fejlesztés, beruházás, felújítás valósult meg 983 milliárd forint értékben – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára kedden Halásztelken.

Maruzsa Zoltán a Bocskai István Református Oktatási Központ általános iskolája négytantermes épületbővítésének ünnepélyes átadóján arról beszélt, hogy a fejlesztésekben benne vannak a tanuszoda- és tornaterem-fejlesztési programok, a Modern városok program beruházásai, a 496 helyen megvalósult óvodafejlesztések, valamint a Magyar falu program 168 települést érintő iskolaépület-felújításai, 93 tornaterem rendbetételével együtt.

Az államtitkár kitért arra is: 2010 óta 16 ezer új óvodai férőhely jött létre, ebből 4000 a most záruló kormányzati ciklusban, és 284 célzottan egyházi fejlesztést is sikerült megvalósítani a ciklusban.

Bóna Zoltán, Pest megye 8-es választókerületének fideszes országgyűlési képviselője, kormánypárti képviselőjelölt kiemelte, hogy a város Magyarország legdinamikusabban fejlődő térségében van.

Az elmúlt négy évben csaknem 8-10 ezer gyermekes vagy gyermekvállalás előtt álló család választotta otthonául a térséget, amelynek így folyamatosan meg kell felelnie a növekvő infrastrukturális, oktatási és szociális igényeknek is – tette hozzá a politikus.