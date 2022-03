Lecsapott a tornádó két amerikai államra

Az amerikai hírügynökség tudósítása szerint Texas államban Austin és Dallas környékét, míg Oklahoma államban Kingston város környékét sújtotta leginkább a forgószél.

Texasban hétfőn több tornádót is jelentettek a 35-ös számú autópálya mentén, különösen Austin külvárosából, Round Rock és Elgin településekről, illetve a Dallas-Fort Worth-től nyugat-északnyugati irányban fekvő területekről.

Texas államban legalább négy személy megsérült hétfőn.

Omg… just going thru my video. This is a story about a red truck and a tornado…. I CANNOT believe they drove away like that. #txwx #tornado pic.twitter.com/8h0nD88xFv

— Brian Emfinger (@brianemfinger) March 22, 2022