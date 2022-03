Cseh Katalin: Egyértelmű, hogy Ukrajnának fegyvereket kell kapnia

Újabb baloldali politikus szállítana fegyvert háborús övezetbe. A Momentum európai parlamenti képviselője, Cseh Katalin nyilatkozata szerint egyértelmű, hogy Ukrajnának fegyvereket kell kapnia. A Momentum politikusai közül korábban Fekete-Győr András és Berg Dániel is kiállt a fegyverszállítások mellett, utóbbi az ukrajnai repüléstilalmi zóna bevezetésének lehetőségét is felvetette. Az ukrajnai konfliktus kirobbanása óta sorra szólalnak fel baloldali politikusok, hogy hazánknak fegyverrel és akár katonákkal is segítenie kellene Ukrajnát.

„Február elsején írt Fekete-Győr András egy publicisztikát arról, hogy lehet, hogy ez nem lenne egy rossz gondolat, hogy a háborút amúgy fegyverekkel vívják és hát mostanra Orbán Viktor annyira egyedül maradt ennek az ellenzésével, hogy szerintem nagyjából így az egész Európai Unióból hát alig van olyan ország, aki ezt mondja és a régióból biztos nincs. Szóval, hogy az egyértelmű, hogy a NATO-nak segítenie kell Ukrajnának avval, hogy megkapják azokat a fegyvereket, amivel meg tudják vívni ezt a háborút” – nyilatkozta Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője. Korábban a momentumos Berg Dániel is katonai felszerelések küldését követelte a háborúba Erre a Momentum liberális európai parlamenti pártcsaládja adta meg a jelzést a háborús propaganda terjesztésére február végén. Akkor ugyanis elfogadtak egy erősen militarista hangvételű nyilatkozatot, amely szerint az EU-tagállamoknak katonai védelmi felszereléseket kell küldeniük Ukrajnának. Ebben egyebek mellett úgy fogalmaznak, hogy az „EU-tagállamoknak hajlandónak kell lenniük pénzügyi és katonai védelmi felszereléseket küldeni Ukrajnának (…), valamint ki kell tiltaniuk az orosz repülőgépeket nemzeti légterükből, és minden lehetőséget nyitva kell tartaniuk, beleértve az ukrajnai repüléstilalmi zónát is“. A nyilatkozatban az Európai Unió vezetőit arra szólítják fel, hogy további, „masszív és példátlan” szankciókkal sújtsák az Orosz Föderációt, és különösen annak vezetését. Az Origo szerint a Momentumos Berg Dániel A kommüniké egyes pontjait – köztük a keményebb szankciók és a katonai segítségnyújtás követelését – többször is közzétette a közösségi oldalán. Az ukrajnai konfliktus kirobbanása óta sorra szólalnak fel baloldali politikusok, hogy hazánknak fegyverrel és akár katonákkal is segítenie kellene Ukrajnát Például a DK-s Rónai Sándor is kifejtette: „Nagyon sajnálom a magyar kormány tegnapi bejelentését, miszerint mi nem segítünk 100 százalékig, hiszen más uniós tagállamok például fegyverek szállításával segítenek…” De Gyurcsány Ferenc volt honvédelmi minisztere, Juhász Ferenc is ezen az állásponton volt: „Akár katonait is” – ezt már Márki-Zay Péter, a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje mondta február végén Márki-Zay Péter a Partizán műsorában, majd az ATV-ben is egyértelművé tette, hogy ha a nemzetközi katonai szövetség úgy kívánná, akkor támogatná, hogy Magyarország fegyvereket vagy katonákat küldjön a háborús térségbe. A Partizán műsorában elhangzott: Márki-Zay Péter, a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje: „Minden módon, amit a NATO eldönt, azon belül, a szövetség keretein belül, mindenféle segítséget megadhat Ukrajnának.”

Gulyás Márton: „Akár katonait is?”

Márki-Zay Péter, a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje: „Hát hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is.” A baloldal közös miniszterelnök-jelöltje az ATV műsorában úgy fogalmazott: „hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk.” A német Der Tagesspiegelnek is megerősítette álláspontját: „a fegyverszállításokat is támogatnám, amennyiben a NATO és az EU így döntene. Mindig a közös döntéseket követnénk.” A jobbikos Potocskáné Kőrösi Anita pedig egy utcafórumon beszélt arról, hogy ő is küldene katonákat az orosz–ukrán háborúba. A Jobbik alelnöke azt mondta: „nem a gyerekeinket meg az unokáinkat akarjuk a háborúba küldeni, hanem azokat a NATO-szerződés szerinti sorá… vagy milyen… hadköteles… hivatásos katonát, akinek ez a dolga”. A volt szocialista, most LMP-s Demeter Márta is a beállt a baloldal háborús kampányába, és a Jobbik N1 Tv nevű csatornáján állította: sokan felháborodnak azon, hogy a kormány nem engedi át a magyar légtéren a fegyverszállítmányokat. A korábban a parlament honvédelmi bizottságában is tevékenykedő Demeter Márta azt is mondta, a baloldal dolga az, hogy ezeket a döntéseket kikényszerítse.