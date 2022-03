A jobbikosok antiszemitizmusát is befogadta a baloldal?

Meg kellett volna szólalnia a Mazsihisznek a baloldali összefogás listáján szereplő, náci szimpatizánsként leleplezett jobbikosok botrányai kapcsán – hangsúlyozta Gerő András. A történész szerint a jobbikosok botrányai azt a kérdést is felveti, hogy a baloldali emberek elnézően viszonyulnak-e a neonáci világképhez köthető gesztusokhoz.

Az ELTE BTK professzora úgy véli: ostoba döntést hozott a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) azzal, hogy nem nyilvánult meg ebben a botrányban, ugyanis ez nem kampánykérdés, hanem az európai kultúra kérdése. A történész arra utalt, hogy korábban a szervezet kiemelte, hogy kampánykérdésekben nem nyilvánulnak meg.

Gerő András a Magyar Nemzetnek elmondta azt is, hogy szerinte a jobbikosok botrányai azt a kérdést is felveti, hogy a baloldali emberek elnézően viszonyulnak-e a neonáci világképhez köthető gesztusokhoz. Kijelentette: „befogott orral fognak-e szavazni a baloldali koalícióra április 3-án, vagy sem?”

Gerő András Széchenyi-díjas magyar történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Habsburg Történeti Intézet igazgatója

Mint azt a hirado.hu is megírta: a Jewish Voice amerikai zsidó lap online felületén hozta le A régi Jobbik új palackban című leleplező írást, amely a Jobbik antiszemitizmusával foglalkozott. Az írást jegyző Kertész Martin azt kifogásolja, hogy az ellenzéki összefogás listájának 9. helyén egy antiszemita nézeteket valló politikus, Z. Kárpát Dániel szerepel. A szerző egy olyan videót is beágyazott a cikkbe, amelyen a Jobbik alelnöke jól láthatóan náci karlendítést végez, majd nevetni kezd.

„Sosem voltam sem náci, sem antiszemita. Magam is elfogadtam a néppárti Jobbik elvi nyilatkozatát, amely egy keresztényszociális értékrendet és világképet tükröz, ilyen az enyém is. Az antiszemiták a Fideszben vannak” – reagált a Telexnek Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke.

A baloldali pártok közös miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter sem lát semmi kivetni valót Z. Kárpát Dániel náci karlendítésében. Facebook-bejelentkezésében nem hogy elítélte volna a karlendítést és a mögöttes ordas eszméket, hanem inkább mentegetni igyekezett a jobbikos politikust. Kijelentette: „a rossz minőségű felvételből, abból a mosolyból, nekem úgy tűnik, hogy az nem egy valódi környezet, de természetesen a Jobbik már kiadott erről egy közleményt, amiben mindenkit megnyugtattak, hogy semmiféle antiszemitizmus nincs Z. Kárpát Dánielben.” Márki-Zay Péter arról is beszélt, hogy szerinte továbbra sincsenek a Jobbikban nácik és fasiszták, majd kijelentette, hogy az ilyen nézeteket vallókat a Fidesz soraiban kellene keresni. Mint fogalmazott: „megnyugtató, hogy a Jobbikban továbbra sincsenek az egyébként a Fidesz oldalán ma is aktív nácik és fasiszták.”

Másként látják mindezt a hazai zsidóság képviselői.

Róna Tamás, a Magyarhoni Zsidó Imaegylet (Zsima) elnöke a Magyar Nemzetnek azt mondta:

aggasztó és felkavaró, hogy a baloldalról rasszista, antiszemita, kirekesztő hangok kerülnek nyilvánosságra.

Hozzátette, ugyancsak aggasztó, hogy a baloldal közös választási listáján előkelő helyen szerepel Z. Kárpát, a Jobbik alelnöke. Az is elképzelhető, hogy az antiszemitizmus a balliberális oldalon képviselethez juthat az Országgyűlésben. Szerinte

„semmilyen korban és időben nem mentesítenek a kirekesztő, rasszista, antiszemita kijelentések, a súlyos és fájdalmas szavak, valamint senkinek sem megengedhető, hogy így viselkedjen, mert ezáltal erkölcsileg megkérdőjelezhetővé válik az, hogy embereket akar képviselni és értük felelősséget vállalni”.

Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija szintén elítélte a náci-módon kartlendítő jobbikos politikust. Kijelentette: a Jobbik megalakulásától kezdve programszinten hirdette a rasszizmust és antiszemitizmust, s az évek alatt annak közéleti szimbólumává vált.

„Az antiszemita megnyilvánulások, rasszista kijelentések, mosolygós karlendítések, a Jobbik mai pártvezetőiről újra és újra előkerülő félelmetesen bornírt megnyilvánulások nem egyéni »eltévelyedések«, hanem egy nyíltan vállalt ideológia díszletei. Ennek tükrében érdemes végiggondolni, mennyire volt felelőtlen a Jobbik-brand, és ezen keresztül a közéletben általuk képviselt ideológia legitimálása az antiszemitizmust és rasszizmust elítélő pártok részéről” – hangsúlyozta Köves Slomó.

Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

Az EMIH vezető rabbija egyébként a napokban Olaf Scholz német kancallárhoz intézett nyílt levelében kifejtette: „Ha a német kormánykoalíció olykor kritikusan tekint is a jelenlegi magyar kormányra, ez nem jelenthet menlevelet az antiszemitizmusra egy olyan szövetség soraiban, amely a választások után a következő magyar kormányt szeretné megalakítani. A következetesség számomra az antiszemitizmus minden megnyilvánulási formája elleni harcot jelenti, nem csak az azok ellenit, amelyek a politikai ellenfelünk soraiból valók.”

Nem ez a Jobbik egyetlen antiszemita botránya

Mint azt a hirado.hu is megírta: a párt váci politikusa, Tótváradi-Nagy Bence, a közösségi médiában felhozott kérdésre a nácik hírhedt vezérének, Adolf Hitlernek a fotójával fejezte ki tetszését. A baloldali politikus antiszemitizmusáról a Magyar Hírlap kiderítette: korábban az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemre is gyűlölködő megjegyzést tett: „Megnyitottam a honlapjukat, azóta törölgetem a laptopomat, még a billentyűzetet is leköptem…”

De nem csak Tótváradi-Nagy Bencéről derült ki, hogy antiszemita nézeteket képvisel. A Márki-Zay Péter mögé felsorakozó Jobbik Somogy megyei régiós igazgatója is osztja nézeteit. Kesztyüs Attila 2012. május 12-én Facebook-bejegyzésében Fényes gomb címmel osztotta meg a zsidóságról vallott gondolatait. Eszerint a zsidók a cigányokkal végeztetik el a magyarság kiirtásának „piszkos munkáját”.

Más jobbikos politikus is tett már ilyesféle, gyűlöletkeltő kijelentést. Herold János, a párt keszthelyi elnöke például a közösségi médiában a Fideszt „Zsidesznek” nevezte, és azt állította, hogy a Fidesz vezetői mindig is zsidók voltak.

Antiszemita megnyilvánulás fűződik Gyöngyösi Márton nevéhez is, aki 2012-ben, mint a párt akkori parlamenti frakcióvezető-helyettese, az ország házában azt indítványozta, hogy a hazai zsidóságot vegyék lajstromba. A jobbikos politikus mindezt azzal indokolta: „felmérjük azt, hogy az itt élő, és különösen az Országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára.”

Márki-Zay Péter is antiszemita botrányba keveredett, ugyanis az egyik Facebook-videójában hosszasan értekezett arról, hogy a Fidesz-média hamisan antiszemitának próbálja őt beállítani, pedig „ott is vannak zsidók, de elég kevés”.

Márki-Zay megjegyzése ellen Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány kuratóriumi elnöke nyílt levélben tiltakozott és arra kérte a baloldali miniszterelnök-jelöltet, hogy a zsidóságot ne használja fel a politikai céljai eléréséhez, majd feltette a kérdést, hogy amikor antiszemita zsidókról beszél, akkor eszébe jut-e legfőbb szövetségeseinek egyike, „a báránybőrbe bújt náci párt, azaz a Jobbik vezetője”.