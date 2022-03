Választás 2022 - Kásler: Másfél milliárd forintot kapott a Heim Pál kórház

Másfél milliárd forint értékben bővítette gyógyászati és informatikai eszközeit, több száz új műszerrel gyarapodott a Heim Pál kórház - mondta az emberi erőforrások minisztere hétfőn sajtótájékoztatón Budapesten.

Kásler Miklós hangsúlyozta: kulcskérdés Európa legnagyobb gyermekkórházának, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetnek a fejlesztése.

A kormány 2010 óta törekszik a magyar emberek, családok, a nemzet jövőjének jobbítására – fogalmazott. Ennek részeként folyamatosan fejlesztik a gyermeksürgősségi ellátórendszert és meghonosítják a gyermeklélektani ellátórendszert. 2017 óta 500 milliárd forintot fordított a kormány a vidéki egészségügy fejlesztésére, az Egészséges Budapest Program pedig a 4 milliós lakosú központi régió járóbetegellátását fejlesztették eddig 54 milliárd forint értékben – ismertette a miniszter.

Sára Botond, Budapest 6-os számú választókerületének Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltje azt emelte ki, hogy a magyar egészségügy jól teljesített a koronavírus leküzdésében, már az ötödik hullámot is sikerült térdre kényszeríteni.

A kormánypárti politikus kiemelte: a magyar egészségügy képes arra, hogy a magyarok mellett a háború elől menekülőket is ellássa, e téren a Heim Pál kórház csodálatosan teljesített.

Sára Botond beszélt arról is, hogy választókerületébe – Ferencvárosba és Józsefvárosba – 24 milliárd forint kormányzati forrás érkezett, ebből felújítottak szakrendelőt, háziorvosi rendelőket. Emellett mindkét kerületben jelentős eszközbeszerzések történtek. Mindezt a baloldali önkormányzatok vezetése megpróbálja a saját sikerének feltüntetni, holott semmi közük hozzá, a kormány adta a forrásokat az ott élők egészségügyi ellátása érdekében – jelentette ki.

Sára Botond emlékeztetett arra is: a Gyurcsány-Bajnai-korszakban 650 milliárd forintot vontak ki az egészségügyből, elvettek egyhavi bért az egészségügyben dolgozó közalkalmazottaktól, 16 ezer kórházi ágyat számoltak fel, hatezer egészségügyi dolgozót küldtek el, bevezették a vizitdíjat és a kórházi napidíjat, fizetőssé tették volna az egészségügyet és most is erre törekszenek.

Legfontosabb, hogy megőrizzük az ország békéjét és biztonságát, de emellett az egészségügyben is minden eszközzel növelni kell a magyar emberek ellátásbiztonságát, ezen a területen is előre kell menni, nem hátra – hangoztatta a kormánypárti politikus.