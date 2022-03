Szabadidejében is segíti a menekülteket a kárpátaljai rendőr

Fedák András rendőr törzsőrmester Kárpátalján született, így beszéli az ukrán nyelvet. Éppen ezért még szabadidejében is segít tolmácsként és rendőrként a Nyugati pályaudvaron az Ukrajnából érkező menekülteknek

Fedák András rendőr törzsőrmester a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitányságán szolgálatirányító parancsnok. Folyékonyan beszél ukránul, ezért a menekültek segítése érdekében most rendszeresen lát el szolgálati feladatokat a fővárosi pályaudvarokon – ahova szabadidejében is ki szokott menni tolmácsolni – olvasható a police.hu cikkében.

„Ukrajnában, Kárpátalján születtem. Szüleimmel 1998-ban költöztünk át Magyarországra. Otthon is beszéltünk ukránul” – mondta Fedák András. Hozzátette, mivel ő maga is kárpátaljai, – ezt rendre el is mondja – az Ukrajnából érkező menekültek sokkal könnyebben megbíznak benne.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 31 ukrán tolmáccsal áll megbízási jogviszonyban, emellett saját állományából szükség esetén angol nyelvű tolmácsokat biztosít.​