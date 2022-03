Márki-Zay kitart álláspontja mellett – szerinte hazugság, hogy ő hazudott

Nem hitt a szemének, amikor szombaton reggel csörgött a telefonja és látta, hogy Márki- Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje hívja telefonon – mondta az M1-en a XXI. Század Intézet elemzője. Deák Dániel arról beszélt: továbbra is érthetetlen számára, hogy Márki- Zay Péter miért kereste őt a hétvégén, és egyáltalán miért tartotta fontosnak, hogy két héttel az országgyűlési választások előtt azt bizonygassa neki: a Telex hazudik.

Kijelentette: „15 nappal a választás előtt az ember azt gondolná, hogy van azért ennél fontosabb dolga is egy miniszterelnök-jelöltnek. Úgy tűnik, hogy nincsen, és hát azt érezte, hogy nálam kell helyre tennie a Telexnek – ami egyébként egy baloldali portál – az állításait.”

Márki- Zay Péter azután döntött úgy, hogy felhívja Deák Dánielt és közli vele, hogy a Telex hazudik, miután a kormánykritikus portál megállapította: Márki-Zay Péter nem mondott igazat szerdán a közmédiában. A baloldal miniszterelnök-jelöltje ugyanis a kamerák előtt jelentette ki: „Orbán Viktor küld fegyvereket Ukrajnába, most is van fegyverszállítás Magyarországon keresztül, magyar gépek részt vesznek ebben”. Márki-Zay Péter az M1-en azt is állította: Orbán Viktor katonai segítséget ígért Boris Johnsonnak. „Orbán Viktor ígérte azt Boris Johnson angol miniszterelnöknek, hogy katonai segítséget ad Ukrajnának” – mondta.

Márki- Zay Péternek ezeket az állításait cáfolta részletesen a Telex.hu. A baloldali portál azt írta: nem igaz, hogy Magyarország fegyvereket szállít Ukrajnába és az sem, hogy a miniszterelnök katonai segítséget ígért volna.

Márki-Zay Péter azonban kitart álláspontja mellett, miszerint ő igazat mondott, szerinte hazugság, hogy ő hazudott. Ezért helyreigazítást kért a Telextől. Deák Dániel az M1-en azt mondta: mindez azzal magyarázható, hogy Márki-Zay Péter népszerűsége folyamatosan csökken, kijelentéseivel pedig – amit a baloldalon sem néznek jó szemmel – a fontos politikai kérdésekben nemcsak a kormánypárti, hanem még a saját szavazóival is szembe megy.

Deák Dániel szerint „Baloldali hírportálok, baloldali véleményformálók, ellenzéki politikusok a háttérben ámulnak és bámulnak, hogy Márki-Zay Péter miről beszél. Teljesen vakvágányon van az ő kampánya, látjuk, hogy zuhan folyamatosan a támogatottsága, tehát ez ennek a következménye.”

Márki-Zay Péter nem először hívta fel telefonon Deák Dánielt. A baloldal közös miniszterelnök-jelöltje például februárban élő vitára hívta az elemzőt. Deák Dániel akkor közösségi oldalán úgy reagált: szürreális. Nem hiszem el, hogy itt tartunk – írta.