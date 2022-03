Jónak lenni jó! – Wellner József: A magyar emberek mindig összefognak, és ott segítenek, ahol kell

A közmédia is részt vesz a menekülteket segítő összefogásban, rendkívüli Jónak lenni jó! műsorsorozat indult. Rendkívüli Jónak lenni jó! – Magyarország összefog a Kossuth Rádió Napközben című műsorában, minden hétköznap 10:15-től. A március 21-i adásban Wellner József, a Nem vagyunk HUNtalanok Facebook-csoport létrehozója beszélt arról, hogyan segítenek az Angliában élő magyarok.

A teljes beszélgetés itt hallgatható vissza:

A londoni magyarok is szerveztek már gyűjtést, és el is indítottak adományokat Magyarországra. Wellner József, a Nem vagyunk HUNtalanok Facebook-csoport – mely szintén Angliából indult – létrehozója mesélt a kezdeményezésükről, melynek legfőbb célja, hogy a bajba jutott magyar embereken segítsen, most a menekültekért fogtak össze.

„Látva azt, hogy Magyarországon mekkora volt a civil összefogás, úgy gondoltuk, hogy mi is szeretnénk segíteni” – mondta Wellner József.

A csoport alapítója hozzátette, hogy kezdetben pénzbeli gyűjtést indítottak, melynek összegét egy magyar alapítványnak, a Budapest Bike Maffiának utalják Magyarországra, azonban annyi megkeresést kaptak adománygyűjtésre is, hogy úgy gondolták elindulnak ezen az úton is.

Először két kisteherautót indítottak el a Magyar Kulturális Központ northamptonshire-i szervezetének a segítségével Magyarországra. „Ezt követően azonban annyira elindult a gyűjtési hullám angol iskolák, magyar tanodák szervezésében, hogy kénytelenek voltunk valami nagyobban gondolkozni. Megkerestük a Waberer’st és a magyar nagykövetséget, és a segítségükkel egy kamiont már hazajuttattunk, 14 tonna segélyszállítmánnyal” – tájékoztatott Wellner József.

Ezeket az adományokat a Máltai Szeretetszolgálat budapesti központja fogadja és osztja el.

A Nem vagyunk HUNtalanok oldal két éve jött létre, azóta Wellner József azt tapasztalja hogy „pillanatok alatt hatalmas összefogás alakul ki az emberek között”.

A bajba jutott családoknak a 1357-es nemzeti segélyvonalon bárki segíthet. Egy hívás vagy SMS 500 forintos támogatást jelent. Továbbá várják a szállásra és ellátásra vonatkozó felajánlásokat a jonaklennijo@mtva.hu e-mail-címre.