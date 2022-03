Gőzerővel kampányolnak a gyermekvédelmi népszavazás sikertelenségéért az LMBTQ-szervezetek

Online gyorstalpalót indítottak a gyermekvédelmi népszavazás elszabotálására buzdító LMBTQ-szervezetek, hogy minél több emberhez eljusson, hogyan lehet érvénytelenül szavazni április 3-án. A Soros Györgyhöz köthető szervezetek aktivistái emellett országjárásba kezdenek, továbbá plakátokkal, szórólapokkal, matricákkal és érzékenyítő kisfilmekkel népszerűsítik kampányukat.

Online és offline is gőzerővel kampányolnak az április 3-i, az országgyűlési választásokkal egy időben tartandó gyermekvédelmi népszavazás sikertelenségéért a hazai LMBTQ-szervezetek – adta hírül a Magyar Nemzet. Az akció fő szervezői, az Amnesty International Magyarország és a Háttér Társaság először egy önálló honlapot hozott létre, a napokban pedig egy húszperces online kurzussal rukkoltak elő, amely – mint írják – „segít megérteni, hogy mi a szavazás tétje, emellett használható tudást és jól alkalmazható eszközöket ad ahhoz is, hogy másoknak is megmutatható legyen, miért kell érvénytelenül voksolni”.

A beharangozónak megfelelően az e-mailben megküldött e-learning anyagban hangsúlyozzák, hogy a szavazólapon szereplő négy kérdés nem tekinthető igazi kérdésnek, ezért is tartják érvénytelennek azokat, majd kijelentik, hogy a közelgő népszavazásnak nem célja, hogy megvédje a gyerekeket, mert ezáltal legitimálják a transzfóbiát és a homofóbiát.

Meggyőződésük, hogy amennyiben a népszavazás érvényes és eredményes lesz, az hosszú távon számukra nagyon káros hatásokkal jár.

A Háttér Társaság és az Amnesty az általuk megrendelt, a Medián közvélemény-kutató cég által múlt nyáron készített reprezentatív felmérésre hivatkozva továbbá úgy véli, hogy a melegek elfogadottsága történelmi csúcson van Magyarországon, a válaszadók többsége pedig nem szeretné, ha a kormány döntené el, hogy mit tanítsanak az iskolákban szexuális nevelés címén.

Az online kurzus, a közterületeken kihelyezett plakátok, valamint a közösségi médiában népszerűsített érzékenyítő kisfilmek mellett legújabban kiderült az is, hogy a Soroshoz köthető LMBTQ-szervezetek aktivistái március 20-tól országjárásra indulnak, hogy személyesen is hírét vigyék a népszavazást szabotáló akciónak.