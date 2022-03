Az Árja Testvériséget is védelmébe vette, a baloldal választási listáján szerepel

A hírhedt amerikai neonáci bandát az Árja Testvériséget vette védelmébe a Jobbik jelenlegi alelnöke, Szilágyi György – erről írt a The Jewish Voice. A konzervatív amerikai hetilap egy videót is közzétett, amelyen Szilágyi György azt állítja: az Árja Testvériség egy érdekvédelmi szervezet. A Jobbik alelnöke szerint „Az Aryan Army, azt, ha mindenki tudná, soha nem volt náci jelkép. Ez az amerikai börtönökben a fehérek csoportosulása. Ami ugyanúgy meg van a feketéknek is. Ez egy érdekvédelmi szervezet. Szilágyi György egyébként azt is fejtegette, hogy a szervezet mottója, a White Power – azaz Fehér Erő – teljesen helyén való, ugyanis sok helyen használják. Kijelentette: „A White Power 80 százalékban az amerikai kosárlabdacsapatoknak benne van a címerében, az hogy Fehér erő, vagy Black power, fekete erő. Ez teljesen más dolog.”

A The Jewish Voice egy fotót is bemutatott, amelyen a Jobbik jelenlegi alelnöke olyan testhelyzetben látható, ami a náci karlendítésre emlékeztet.

A baloldal újabb náci botrányáról ír az amerikai sajtó, tovább gyűrűzik a baloldali koalícióig jutó Jobbik antiszemita botránya – ezt már a Magyar Nemzet írta. A lap emlékeztet: nem ez az első antiszemita botránya Szilágyi Györgynek, korábban például a Simon Wiesenthal Központot is be akarta tiltatni Magyarországon.

Kart lendít, mosolyog, majd el is neveti magát a jobbikos Z. Kárpát Dániel azon a videón, amitől egy hete hangos a magyar és a nemzetközi sajtó. A Jobbik alelnökének náci köszöntéséről szóló felvételt ugyancsak a New York-i székhelyű Jewish Voice hozta nyilvánosságra. A cikk szerzője szerint: amíg ilyen politikusok vannak a pártban, addig a Jobbikban jelen van az antiszemita gondolkodás.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter az ügyre úgy reagált, hogy őt megnyugtatták: Z. Kárpát Dániel nem antiszemita.

Kijelentette: „Természetesen erre a Jobbik kiadott már egy közleményt, amit már én is láttam, amiben mindenkit megnyugtattak, hogy semmiféle antiszemitizmus nincs Z. Kárpát Dánielben”.

A baloldali politikusok kerülik a témát, a Párbeszédes Tordai Bence sem mondta el a saját véleményét. „A Jobbik ezzel kapcsolatban mindent lenyilatkozott” – mondta. Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára is kitérő választ adott. A Mediaworks riporterének azt mondta: mindenkit az ellenzéki pártok közös elvi nyilatkozata szerint ítélnek meg. „Javaslom, hogy hallgassa meg, Jakab Péternek mi volt erre a válasza. Az a fajta értékrend, amelyet elfogadtak az ellenzéki pártok 2020-óta, az alapján ítélünk meg mindenkit.”

Nincs helye a közéleteben olyan politikusoknak, akik egyetértenek a szélsőséges és ordas eszmékkel. Ennek ellenére Márki-Zay Péter a most már nemzetközi visszhangot is keltő antiszemita botrányok ellenére nem utasítja el a Jobbikot

– erről ifjabb Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője beszélt a Híradónak. Az ellenzék miniszterelnök-jelöltjére utalva kijelentette: „felvállalja a Jobbikot, felvállalja a Jobbik múltját, és elismeri, illetve elfogadja azt a tényt, hogy a Jobbikban ma is az ordas eszmék jelen vannak, a párt tagjai a nácizmushoz szorosan köthetőek, vagy kapcsolódnak.” Erre utal, hogy Márki-Zay Péter egy korábbi fórumán elismerte: a hatpárti koalíciótól nem idegen, hogy a szélsőségeket is magába foglalja:

„a liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasisztákat, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük”.

Márki-Zay Péter ezeket a mondatokat később úgy magyarázta, hogy a Mi hazánkra és a Munkáspártra gondolt.