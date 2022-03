A baloldali pártok külön tarthatják az eredményvárót

A Magyar Nemzet információi szerint a baloldali pártok külön várják április 3-án a választási eredményeket, amit azzal indokolt a lap, hogy folyamatosan csökken Márki-Zay Péter támogatottsága. Még nem tudni, hogy a pártok külön-külön merre tartják majd a zárórendezvényeiket, miközben az már biztos, hogy a kormánypártok újra a budapesti Bálnában rendezik meg az eredményvárójukat.

Hiába kereste a Magyar Nemzet a baloldali pártokat és a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalmat, egyiküktől sem kapott választ arra, hogy tartanak-e eredményvárót az április 3-i országgyűlési választás estéjén. Minden jel szerint a baloldal szereplői önállóan szervezik saját eredményvárójukat, és ami a lényeg: közös miniszterelnök-jelöltjük, Márki-Zay Péter nélkül.

A Magyar Nemzet forrásai szerint a közös eredményváró meghiúsulásának elsődleges oka az lehet, hogy Márki-Zay Péter támogatottsága immár valamennyi közvélemény-kutatás alapján súlyos mélyrepülést mutat, ennél fogva a pártelnökök nem akarnak együtt mutatkozni közös jelöltjükkel.

A Magyar Nemzet forrásai azt is elképzelhetetlennek tartják, hogy a várhatóan a legnagyobb baloldali frakcióval számoló DK közösen várja a szavazatok összeszámlálását Hódmezővásárhely polgármesterével, aki a kampányban háttérbe húzódásra kérte Gyurcsány Ferencet. De Jakab Péter is viszolyog a közös eredményváró gondolatától. Emlékezetes: a Jobbik elnöke volt az, aki lényegében lehülyézte Hódmezővásárhely polgármesterét, amikor az azt fejtegette: javítja a baloldal győzelmi esélyeit, hogy a Covid az idős fideszes szavazók között szedte leginkább áldozatait. „A halál nem válogat pártszimpátia alapján, és úgy tűnik, hogy a hülyeség sem” – fogalmazott Jakab Péter, aki elsőként tette nyilvánvalóvá azt is, hogy nem támogatja Márki-Zay úgynevezett hetedik frakciójának ötletét. De ugyancsak a Jobbik elnöke volt az, aki Márki-Zay államfőjelöltjét, Iványi Gábort megfúrta, így lett a baloldal közös jelöltje Róna Péter.

Kapcsolódó tartalom

Ismert: a 2018-as választásokkor Gyurcsány Ferencék egy belvárosi szállodában ünnepelték, hogy az eredmények alapján önálló frakciót alakíthattak, a korábbi négy helyett ugyanis kilenc képviselőt küldhettek az Országgyűlésbe. Az MSZP–Párbeszéd Újbudán, egy lakótelep elkülönített parkjában vette tudomásul, hogy miniszterelnök-jelöltük, Karácsony Gergely hatalmasat bukott, így a szocialisták elnöksége még aznap este le is mondott. A választáson elért katasztrofális eredmény miatt még ugyancsak aznap este lemondott a Jobbik elnöki tisztségéről Vona Gábor is.

Akkor a Fidesz a Bálnában ünnepelte harmadik kétharmados győzelmét, mint ahogyan a Magyar Nemzet információi szerint most is ott lesz. A Bálna már hagyományos helyszínnek mondható, mivel a kormánypártok 2014 óta az összes országgyűlési, önkormányzati, valamint európai parlamenti voksolás eredményét a Budapest IX. kerületében található helyszínen várták.