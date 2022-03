Márki-Zay telefonon bizonygatta Deák Dánielnek: hazudik róla a Telex

Márki-Zay Péter nem mondott igazat szerdán az M1-en: nem igaz, hogy Magyarország fegyvereket szállít Ukrajnába – ezt állapította meg a Telex nevű, kormánykritikus portál úgynevezett „tényvizsgálata”. A baloldali miniszterelnök-jelölt azonban kitart amellett, hogy ő igazat mondott, szerinte hazugság, hogy ő hazudott. Ez úgy derült ki, hogy Márki-Zay Péter felhívta a XXI. Század Intézet elemzőjét, és telefonon elmondta neki, hogy a Telex hazudik. Legalábbis ezt írta Deák Dániel a Facebookon. Márki-Zay Péter egyelőre nem jelezte, hogy ő is hazudna – hangzott el az M1 Híradóban.

Béketárgyalásokat sürgetnek

„Most hívott fel Márki-Zay Péter a privát számáról!” – így kezdődik Deák Dániel legújabb bejegyzése közösségi oldalán. A XXI. század vezető elemzőjét ugyanis a baloldal közös miniszterelenök-jelöltje szombaton délelőtt azért kereste telefonon, hogy azt bizonygassa: a Telex hazudik – hangzott el az M1 Híradójában.

Az ügy egészen szerdáig nyúlik vissza. Márki Zay Péter ugyanis akkor az M1-en azt állította, hogy Orbán Viktor miniszterelnök fegyvereket küld Ukrajnába, és most is van fegyverszállítás Magyarországon keresztül, amiben magyar repülőgépek is részt vesznek.

Részletesen cáfolták a baloldal közös miniszterelnök-jelöltjének állításait

Márki-Zay Péter kijelentését azonban a Telex részletesen cáfolta. A portál ugyanis a Honvédelmi Minisztériumra hivatkozva arról írt: a Pápán állomásozó C-17-es Boeing szállítógépek nem a Magyar Honvédség, hanem a NATO repülőgépei, így Magyarországnak nincs beleszólása, hogy mit szállítanak.

A Telex úgy összegzett, „nem igaz, hogy Magyarország fegyvereket küld Ukrajnába, és közvetlenül Ukrajnába való fegyverszállításra sincs bizonyíték”.

Márki-Zay Péter azt is kijelentette szerdán az M1-en, hogy a magyar kormányfő katonai segítséget ígért Boris Johnson brit miniszterelnöknek. „Orbán Viktor ígérte azt Boris Johnson angol miniszterelnöknek, hogy katonai segítséget ad Ukrajnának” – mondta a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje. A Telex erről az állításról azt írta: először a 24.hu-n jelent meg, de még aznap este megírták, hogy ez valójában nem igaz, egy hírügynökség rosszul idézte Boris Johnsont, illetve Szijjártó Péter is megerősítette Londonban, hogy a magyar kormányfő csak humanitárius segítséget ígért. „Ezek alapján nem valószínű, hogy létezne egy ilyen titkos ígéret” – írta a Telex.

„Márki-Zay és a komplett baloldal teljesen nyilvánvaló hazugságokat terjeszt. Valójában ők azok, akik úton-útfélen arról beszélnek, hogy katonákat és fegyvereket kellene küldeni Ukrajnába” – fogalmazott Deák Dániel, a XXI. század Intézet vezető elemzője.

A baloldali média is cáfolja a baloldal közös miniszterelnök-jelöltjének hazugságait

Már a baloldali média is cáfolja Márki-Zay Péter hazugságait – ezzel a címmel tett közzé pénteken egy videót Deák Dániel elemző, amiben összefoglalta, hogy a Telex hogyan és milyen témákban igazította helyre a baloldal közös miniszterelnök-jelöltjét.

Ezután döntött úgy Márki-Zay Péter, hogy szombaton délelőtt felhívja Deák Dánielt és közli vele: a Telex hazudik. Deák Dániel ehhez csak annyit fűzött: „Gyurcsány Ferenctől és az egész baloldaltól kérdezem: mi zajlik itt? Miért engem hívogat ezzel szombat délelőtt, 15 nappal a választás előtt Márki-Zay Péter?”

Egyébként nem ez volt az első eset, amikor Márki-Zay Péter telefonon kereste Deák Dánielt. A baloldal közös miniszterelnök-jelöltje például februárban élő vitára hívta az elemzőt.

Deák Dániel akkor közösség oldalán azt írta: „szürreális. Nem hiszem el, hogy itt tartunk”.