Gulyás Gergely: A kormány jogosnak tartja a pedagógusok követeléseit, a következő ciklusban lesz fizetésemelés

Gyerekek és felnőttek tüntettek a Parlament előtt. Azt követelték, hogy a kormány rendezze a tanárok fizetését és általában az oktatás helyzetét. A pedagógusok egy része már az elmúlt napokban munkabeszüntetéssel tiltakozott. Gulyás Gergely miniszter a hét közepén azt mondta, hogy a kormány jogosnak tartja a követeléseket, a következő ciklusban lesz fizetésemelés, és köszönetet mondott azoknak, akik a háborús időszakban, a járvány megpróbáltatásai után nem sztrájkoltak, hanem tanítottak – közölte az M1 Híradója.

Kormány: Jogos a tanárok követelése

Transzparensekkel és zászlókkal, kockás ingben gyülekeztek délután a Kossuth téren a pedagógusok, illetve a velük szimpatizáló szülők és diákok. A pedagógusok demonstrációjához civil szervezetek, például a Helsinki Bizottság, az Amnesty International és a TASZ is csatlakozott.

Januárban a kormány 10 százalékkal emelte a pedagógusok bérét. Ezt azonban a szakszervezetek kevesellték, ezért március 16-tól határozatlan idejű munkabeszüntetést jelentettek be, amelyben az első napon a kormány adatai szerint a tanárok 87 százaléka nem vett részt.

A tiltakozás folytatásaként hirdették meg a szombati tüntetést.

A tanárok további béremelésért, illetve a munkaterheik csökkentéséért demonstrálnak.

„A nyomorúságos bérhelyzet nem javítható a pótlékok formájában oda dobott morzsákkal. Tömeges a pályaelhagyás. Az alacsony bérek mellett rengeteg órát és kifizetetlen helyettesítéseket kell ellátni, nem beszélve a megnövekedett és felesleges adminisztrációról. Nem beszélve a teljesen alkalmatlan és megalázó minősítési rendszerről” – mondta Nagy Erzsébet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője.

„Jogosak a tanárok követelései és azok teljesítése a következő kormányzati ciklus egyik legfontosabb feladata lesz” – mondta Gulyás Gergely még szerdán. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta:

a kormány első szava a köszönet a pedagógusok irányába, hiszen túlnyomó többségük belátta, a mostani helyzetben nincs itt az ideje a sztrájknak.

„Egy háborús helyzetben, amikor a szomszédunkban háború zajlik, és az iskolában gondoskodnunk kell azokról a gyermekekről is, akik most érkeztek Magyarországra. Egy olyan időszak után, amikor két éven keresztül a közösségben történő oktatás rendkívüli nehézségekbe ütközött és egy olyan helyzetben, amikor egyébként a tanári követelések irányával a kormány is azonosulni tud, nem a sztrájknak van itt az ideje. Az, hogy ezt minden médiával, szakszervezetektől kapott biztatás ellenére a tanárok nyolcvanhét százaléka így gondolja, azt hálásan köszönjük” – fogalmazott Gulyás Gergely.

Csütörtökön Kövér László házelnök is arról beszélt egy mosonmagyaróvári fórumon, hogy egyetért a pedagógusok követeléseivel. Az országgyűlés elnöke a Telex szerint azt mondta: „ Épp itt az ideje, és reméljük, hogy lesz módunk és érkezésünk is foglalkozni újra az ő fizetésükkel, jövedelmükkel.”

Címlapfotó: Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányi tagja beszédet mond a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) által szervezett demonstráción az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2022. március 19-én. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)