Átadták a Légi és Gépipari Képzőközpontot Békéscsabán

A high-tech szektor erősödéséről beszélt az innovációs és technológiai miniszter pénteken a Békéscsabai Szakképzési Centrum Légi és Gépipari Képzőközpontjának átadásán; a 2,5 milliárd forintból létrehozott központban képzik majd az épülő gyulai Airbus-gyár alkalmazottait is.

Palkovics László az átadó ünnepségen elmondta, a magyar ipar termékeinek 70 százaléka a high-tech szektorba tartozik, amivel Magyarország az első helyen áll a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagországai között. A magyar iparfejlesztési tervek is ennek a szektornak az erősítését célozzák, ide tartoznak majd a várhatóan már nyártól üzemelő Airbus-gyárban gyártott alkatrészek is – közölte.

Kifejtette, ennek érdekében fogtak bele 3 éve a szakképzés átalakításába is, amely jó döntésnek bizonyult, évente 10-10 százalékkal nő a jelentkezők száma. Ennek érdekében vezették be az ösztöndíjrendszert, emelték 30 százalékkal a tanárok bérét, és biztosították számukra a továbbképzési lehetőségeket, de ezért fejlesztik az iskolák infrastruktúráját és eszközeit is. Utóbbira mintegy százmilliárd forint további forrást biztosítanak – húzta alá.

A miniszter hozzátette, az iparfejlesztési célkitűzéseket szolgálja a felsőoktatás átalakítása is, az egyetemeket 2700 milliárd forintból fogják fejleszteni.

Palkovics László elmondta, a békéscsabai vállalatok kibocsátása 2010-ről 2020-ra megduplázódott, és nőtt az alkalmazottak száma is, de a komoly ugrások most fognak jönni. Hozzátette, hogy elkészült a békéscsabai reptér fejlesztési koncepciója is, és megjegyezte fel fogjuk gyorsítani a tervezését és utána a kivitelezési folyamatot, erre is ígéretet tettünk.

Herczeg Tamás, Békés megye 1. választókörzetének fideszes országgyűlési képviselője az ünnepségen úgy fogalmazott: az a kormányzati szándék, hogy Békés megye legyen az ország légiipari fejlesztésének egyik központja, úgy tűnik, valósággá válik.

Kovács József, Békés megye 3. választókörzetének fideszes országgyűlési képviselője szerint az Airbus-gyárral elindult Gyula ipari fejlődése, amely az egész térségnek óriási siker. Kiemelte a Gyula és Békéscsaba közti jó együttműködést.

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület) polgármester szerint a központtal olyan ipari fejlesztés oktatási háttere valósult meg, amely révén Békés megye változatlanul növekedési pályán lesz. Örömét fejezte ki, hogy a városban néhány hónapja adták át a BSZC másik intézményében szintén kormányzati támogatással kialakított Nyomdaipari Képző Központot is.

Mucsi Balázs, a BSZC főigazgatója szerint a szakképzés megelőzi a letelepedni szándékozó vállalkozásokat, a vállalati igényeket, a gazdasági környezetet; a szakképzésnek ott kell lennie a tárgyalásoknál a nulladik pontban – mondta, hozzátéve, hogy az Airbus-gyár tervezésekor ez így is történt.

Kiemelte, a képző központban professzionális anyagvizsgálókat, automatizált vágóeszközöket, mérőlaborokat, szimulációs termeket, CNC esztergákat szereztek be, és országosan egyedülállóan itt érhető el a szakképzésben öttengelyes marógép.

Az itt oktató kollégák kéthónapos külföldi tanulmányúton vettek részt a legfrissebb ismeretek megszerzése érdekében – közölte.

Megjegyezte, a jelentkezési adatok alapján látható, hogy van létjogosultsága a szakképzésnek Békéscsabán. A gépgyártás-technológusi képzésükre 65, a mechatronikaira 47, de a nyomdaipari képzésre is 14 százalékkal nőtt a jelentkezők száma – közölte.

Andreas Stöckle, az Airbus Helicopters Hungary Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta, a képző központ átadása mérföldkő abban, hogy Békés megyébe hozhassák a repülőgépipart, amihez megfelelően képzett szakemberekre is szükség van. Köszönetet mondott a kormánynak, hogy segítette a központ kialakítását, és így azt, hogy az Airbus letelepedhessen Magyarországon.

A Légi és Gépipari Képzőközpontot Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi püspök áldotta meg.