Orbán Viktor: Csodát tettek a magyarok, fantasztikus összefogást láttam

A kormányfő Záhonyból, a magyar–ukrán határról jelentkezett be, ahonnan pénteken indult útnak a hatalmas magyar segélyszállítmány újabb konvoja.

A miniszterelnök a Facebookon közzétett videójában úgy fogalmazott: „Záhonynál vagyunk. Ez itt a magyar–ukrán határ. Most indítottuk útnak a hatalmas magyar segélyszállítmány újabb konvoját. Öt hatalmas kamionnyi szállítmányt küldünk. Élelmiszerek, iparcikkek – gyerekeknek különösképpen – kötszerek és gyógyszerek. Azért tesszük ezt, mert nemcsak azokról kell gondoskodnunk, akik elmenekültek a háborúból, hanem azoknak is segítséget akarunk nyújtani, akik ott maradtak Kárpátalján, vagy akár a Kárpátok túlsó oldalán. Ez a segélyszállítmány hozzájuk megy.”

„Láttam Barabásnál a határátkelőhely munkáját, ott is megfeszített erővel dolgoznak a rendőreink és a közigazgatási embereink. Azt kell mondanom, hogy csodát tettek a magyarok. Fantasztikus összefogást láttam az elmúlt három napban. Rendőrök, katasztrófavédelmi szakemberek, civil szervezetek, egyházak és önkormányzati vezetők, dolgozók, nekik külön is köszönetet szeretnék mondani, hiszen az áradat elsőként az önkormányzatokra, az ő vállukra nehezedett, illetve zuhant a háború kezdetekor. És ők remekül helytálltak. Megerősítjük ezeket az átkelési pontokat, jó esélyünk van arra, hogy a következő hetekben is ilyen színvonalon tudjuk folytatni a munkát. Még egyszer mindenkinek köszönöm!” – zárta szavait a miniszterelnök.

Mint ismert a kormányfő szerdán a keleti határhoz érkezett, hogy ellenőrizze a térség határátkelőhelyeit, azóta rendszeresen beszámol ezekről a határszemlékről.