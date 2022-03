Multifunkcionális sportcsarnok épül Kapuváron mintegy 1,5 milliárd forintból; a Rábaközi város sportlétesítményének alapkövét pénteken tették le.

Szalay Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) elnöke elmondta, hogy az ötszáz ember befogadására alkalmas sportcsarnok a gyermekek oktatását és az utánpótlásnevelést segíti majd.

Felidézte, hogy az MKOSZ évente mintegy három-négy milliárd forintot kap a társasági adóbevételből, amelyből a szövetség mintegy háromszáz pályázót tud segíteni, elsősorban az utánpótlásnevelésben. Ehhez azonban – tette hozzá – szükséges a megfelelő infrastrukturális háttér is.

Szalay Ferenc beszélt arról is, hogy míg egy évtizede 20-22 ezren kosárlabdáztak idehaza, addig ma 80-90 ezren.

Az MKOSZ elnöke kitért arra is, hogy a sportra nevelés nemcsak egészségre neveli a gyermekeket, a fiatalokat, hanem arra is, hogy egy közösség részévé váljanak és közösségben tudjanak gondolkodni.

Fűzy András, a Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület elnöke elmondta, hogy nemzeti kosárlabda akadémiaként az is a feladatuk, hogy nem csak Győrben, hanem a tágabb régióban is bevonják a fiatalokat a kosárlabdába. Kapuváron három éve folyik az akadémiával utánpótlásnevelés, azonban szükséges hozzá a megfelelő infrastrukturális háttér is – folytatta.

A sportcsarnokról azt mondta, hogy a multifunkcionális épület három ütemben készül el 2023 közepéig.

Az első ütemben az alapozási munkák, a közművek bevezetése valósul meg, a másodikban az épületet fogják felépíteni, a harmadikban pedig a belső terek gépészeti megoldásait valósítják meg.

Fűzy András hozzátette, hogy a beruházáshoz a kapuvári önkormányzat biztosította a 30 százalék önrészt. Hámori György, Kapuvár (Fidesz-KDNP) polgármestere azt hangsúlyozta, hogy a városban a „tornacsarnok egy túlméretezett tornaterem”, így hiányzik a városból egy multifunkcionális sportcsarnok, ahol a sportesemények mellett kulturális rendezvényeket is tarthatnak majd.