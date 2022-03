„Remélem, hogy több hasonló anyag nem fog kikerülni” – a náci karlendítés megakasztotta a baloldalt

Nem gondolta komolyan a náci karlendítést – Márki-Zay Péter ezekkel a szavakkal mentegette a baloldali listán is szereplő Z. Kárpát Dánielt. A jobbikos politikusról pénteken került elő egy felvétel, amelyen kart lendít, majd elneveti magát. Márki-Zay Péter szerint a videóban csak az a feltűnő, hogy a politikus mosolyog. A baloldal miniszterelnök-jelöltje korábban maga beszélt arról, hogy a hatpárti koalícióban ők a szélsőséges nézeteket, vagyis a kommunistákat és a fasisztákat is képviselik – hangzott el az M1 Híradóban. A baloldali politikusok az ellenzék közös március 15-ei rendezvényén is igyekeztek kikerülni a jobbikos politikus náci karlendítésére irányuló kérdéseket.

Mentegeti a karlendítőt Márki-Zay „Semmilyen szélsőséget nem tolerál a Jobbik, semmilyen antiszemitizmust, semmilyen cigányellenességet nem tolerál” – a Jobbikot védve magyarázkodott Márki-Zay Péter szerdán az ATV műsorában. A politikus szerint a Jobbik is beleillik abba a baloldali koalícióba, ahol szerinte nem tűrik a szélsőségeket. „A Jobbik egy olyan szövetséghez csatlakozott, ahol nem tűrnek el semmilyen szélsőséget, és ez egy öröm” – fogalmazott a baloldal miniszterelnök-jelöltje. Kart lendít és mosolyog a jobbikos Kart lendít, majd mosolyog a jobbikos Z. Kárpát Dániel azon a videón, ami péntek óta bejárta a sajtót. A baloldal közös listájának kilencedik helyezettjéről készült felvételt egy amerikai zsidó lap hozta nyilvánosságra. A cikknek a Régi Jobbik új palackban címet adták. A szerző azt írta: amíg olyan náci karlendítést végző politikusok vannak a pártban, mint Z. Kárpát Dániel, addig a Jobbikban jelen van az antiszemita gondolkodás. A videóra a Magyarhoni Zsidó Imaegylet elnöke szinte azonnal reagált. Róna Tamás úgy fogalmazott: ezek az aggasztó jelenségek még inkább megkérdőjelezik az ellenzéki összefogás őszinteségét és komolyságát. Márki-Zay szerint „nincs ügy” A Márki-Zay Péter szavai szerint „szélsőséget nem tűrő baloldal” ingerküszöbét azonban sem a videó tartalma, sem az azt övező felháborodás nem érte el. Márki-Zay Péter már vasárnap arról beszélt: nincs ügy. „Természetesen erre a Jobbik kiadott már egy közleményt, amit már én is láttam, amiben mindenkit megnyugtattak, hogy semmiféle antiszemitizmus nincs Z. Kárpát Dánielben” – mondta. A baloldali politikusok az ellenzék közös március 15-ei rendezvényén is igyekeztek kikerülni a jobbikos politikus náci karlendítésére irányuló kérdéseket Hajnal Miklós momentumos képviselőjelölt azt mondta, „én remélem, hogy több hasonló anyag nem fog kikerülni”. A párbeszédes Tordai Bence kicsit másképp fogalmazott: „a Jobbik ezzel kapcsolatban mindent lenyilatkozott.” A kérdésre, hogy van-e helye a közös listán Z. Kárpát Dánielnek, úgy válaszolt: „teljesen egyetértek azzal, ami a Jobbik közleményében áll”. „Annyi csak itt a feltűnő, hogy mosolyog” Márki-Zay Péter végül odáig jutott a mentegetőzésben, hogy szerinte nem a baloldali pártok között, hanem a kormánypártok soraiban vannak szélsőségesek. Szerinte a Z. Kárpát Dánielről készült videón csak annyi a feltűnő, hogy a jobbikos politikus mosolyog. Kapcsolódó tartalom Karácsony Gergely a náci karlendítésről: Nem vagyok anatómiai szakértő Karácsony Gergely szerint semmi gond nincs Z. Kárpát Dániel karlendítésével. Sőt, korábbi szavait is letagadja – írta közösségi oldalára feltöltött videója mellé Bohár Dániel újságíró. Az ATV műsorában a feltett kérdésekre Márki-Zay Péter így válaszolt: Márki-Zay Péter: Kommunisták és fasiszták és nácik csak a fideszes oldalon vannak. Annak nagyon örülünk, hogy a korábbi szélsőségeket levetette a Jobbik. És most már ők is nem európai zászlót égetnek, hanem az Európai Unióban látják Magyarország jövőjét.

Műsorvezető: Tehát önnek is belefér ez a volt náci karlendítés.

Márki-Zay Péter: Ez valami régi videó lehet. Énnekem egyvalami tűnt föl rajta, hogy Z. Kárpát mosolyog. Vajon miért?

Műsorvezető: Én nem kérdeztem meg tőle, de az a náci karlendítés nem vicces, lehet, hogy megbántott esetleg sokakat.

Márki-Zay Péter: Nem vicces, de úgy látom én, hogy ezt ő nem gondolja komolyan. „Ezt a szivárványkoalíciót úgymond, a liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasisztákat, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük” – mondta Márki-Zay Péter egyik korábbi fórumán, elismerve ezzel, hogy a hatpárti koalíció a szélsőségeket is magába foglalja. Bár szavait a nyilatkozat után letagadta, akkor arról beszélt: a baloldal listavezetőjeként kommunistákat és fasisztákat is képvisel. Címlapfotó: Z. Kárpát Dániel jobbikos képviselő az Országgyűlés plenáris ülésén. MTI/Koszticsák Szilárd