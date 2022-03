Iványi Gábor is fegyvert szállítana Ukrajnának

Újabb háborús hangulatkeltés hangzott el a baloldal részéről, a március 15-i rendezvényen Iványi Gábor lelkész nevezte nemzeti szégyennek, hogy a kormány nem küld fegyvereket Ukrajnába. Korábban a baloldal jelöltje, Márki-Zay Péter és más baloldali politikusok is arról beszéltek, hogy hazánknak fegyverrel és akár katonákkal is segítenie kellene Ukrajnát.

Miközben a baloldali politikusok és Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt is tagadni próbálja korábbi nyilatkozatait, hogy fegyvert szállítanának Ukrajnának, és akár magyar katonákat is háborúba küldenének, Iványi Gábor lelkész a március 15-i baloldali rendezvényen ismét a háború támogatása mellett állt ki. Az Origo.hu tudósítása szerint a Magyar Evangéliumi Testvérközösség vezetője Orbán Viktor miniszterelnököt árulónak nevezte.

„Március ünnepén Magyarország kormányfője fogadkozik, hogy mi nem fogjuk megsegíteni a szomszéd nemzet harcát a függetlenségéért és a szabadságharcáért. Ez szégyen, barátaim”

– fogalmazott Iványi, akinek neve a baloldal köztársasági elnökjelöltjeként is szóba került.

Iványi Gábor háborús retorikája nem újdonság, hiszen a napokban más baloldali politikusok is tettek hasonló kijelentéseket. Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik alelnöke egy múlt szombati lakossági fórumon arról beszélt, hogy magyar katonákat küldene a frontra. Kijelentette: „Hogyha van egy háború, amiben a NATO részt vesz, akkor ott természetesen menni kell és harcolni kell, de nem a civil embereket küldjük. Nekem is van most, mert ugye van a férjem, aki hadköteles lenne, meg a két fiam is már hadköteles lenne. Hát nyilván nem akarom én sem, hogy a gyerekeimet és a férjemet elvigyék. (…) Aki meg elment katonának, az azért ment oda, hogyha a NATO hadba küldi, akkor ő fölüljön a repülőre és elmenjen a háborúba. Mert ő ezért kapja a fizetését. Ő ezt a szakmát, ezt a hivatást választotta.”

Amint azt korábban megírtuk, Fekete-Győr András, a Gyurcsány-lista 5. helyén szereplő korábbi Momentum-elnök is azt mondta, hogy fegyvereket kellene szállítanunk Ukrajnába. Juhász Ferenc, Gyurcsány Ferenc volt honvédelmi minisztere pedig azt kérte számon a kormányon, hogy miért nem ad magyar lőszert Ukrajnának az orosz katonák lelövésére.

A Demokratikus Koalíció EP-képviselője, Rónai Sándor az ATV-ben fogalmazott úgy a magyar katonai segítség elmaradása miatt:

„Nagyon sajnálom a magyar kormány bejelentését, miszerint mi nem segítünk száz százalékig, hiszen más uniós tagállamok például fegyverek szállításával segítenek.”

Hozzátette: szerinte ezzel nem veszélyeztetnék a kárpátaljai magyarságot.

A sort még hetekkel ezelőtt Márki-Zay Péter nyitotta meg, amikor több alkalommal is azt mondta, hogy Magyarországnak fegyvereket kellene szállítani Ukrajnába, és ha a NATO úgy kívánja, akár magyar katonákat is háborúba kellene küldeni.

Később, a közvélemény elsöprő elutasítását látva magyarázni kezdte a kijelentéseit, sőt odáig jutott, hogy a kormányt vádolta fegyverszállítással. Legutóbb szerdán az M1 műsorában megismételte ezt a valótlan állítását, amely szerint valójában Orbán Viktor, illetve a kormány szállít fegyvereket Ukrajnának.

A fegyverszállítások tényét az orosz kormány egyébként úgy kommentálta, hogy az Ukrajna területére érkező szállítmányokat célpontnak tekinti.