A miniszterelnök éjszaka menekültekkel találkozott, aztán a Nyírségi Operatív Központban járt, majd a közösségi oldalán azt írta: „Felkészültünk a jelenleginél is nagyobb menekülthullám kezelésére.” A kormányfő felkereste a kisvárdai kórházat is. Bejegyzésében azt írta: „mindenkiről gondoskodunk”.

Egy napja a határon Orbán Viktor

„Több ezren jönnek naponta autókkal. Hat sávon keresztül folyamatos az áthaladás. A rendőrök erőiket megfeszítve dolgoznak. Gördülékenyen megy minden és a vöröskeresztesek pedig a gyerekeseknek nyújtanak segítséget, adnak enni- és innivalót. A jövő héten egy nagyobb hullámot várunk, ezt a határátkelőhelyet meg is kell erősítenünk. Többen fognak majd itt dolgozni” – fogalmazott a miniszterelnök.

A miniszterelnök szerint a mai napon át fogja lépni a 450 ezret a Magyarországra érkezett menekültek száma. Orbán Viktor Pintér Sándor belügyminiszterrel végigjárta azokat a rendőri és katonai intézményeket, melyek kulcsszerepet játszanak a menekültek ellátásában. Elmondta, hogy a helyszíni tapasztalatai szerint a koordináció jól működik, a mostaninál nagyobb létszámú menekült-tömeg elhelyezésére és ellátására is képesek vagyunk.

Orbán Viktor köszönetet mondott a rendőröknek és a katasztrófavédelem munkatársainak.

A kormányfő a határszemle mellett a nap folyamán ellátogatott a kisvárdai kórházba is, a krími háború idején is ezt a kórházat jelölték ki az esetleges sebesültek ellátására. Most is ez a kórház lett kijelölve arra, hogy amennyiben beteg menekültek érkeznek, akkor biztosítsa a szükséges gyógyászati ellátást. A miniszterelnök szerint a személyzet akár a mostaninál is nagyobb számú bajbajutottat is el tud látni.

Kisvárda környékén sok a menekült és rengeteg a gyermek. Orbán Viktor köszönetet mondott a kisvárdaiaknak, akiknek – mint mondta – „nagy a szívük és nagyon sok gyermeket helyeztek el a városban”. Hozzátette: a következő hetekben is képesek leszünk arra, hogy minden bajbajutottnak segítséget nyújtsunk – mondta facebook bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.