Deák Dániel: Anonymus a megbízókat is leleplezheti

Újabb rövid videót tett közzé a korrupciós ügyek leleplezésében aktív Anonymus. Három nevet és három budapesti kerületet említ. Úgy fogalmaz, hogy ez még csak kapaszkodó, és további izgalmakat ígér – a témával kapcsolatban nyilatkozott Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az M1 Ma reggel című műsorában. Deák Dániel elmondta, hogy az önkormányzati kampányban még azzal „ámították” a szavazókat a balliberális politikusok, hogy jön a megújulás, megtisztulás, nem lesz semmilyen korrupciós ügy.

Anonymus újra jelentkezett

Anonymus kiindulásként Patek Gáborról, Fischer Lászlóról és Deák Róbertről, illetve a III., a XVIII., és a XIX. kerületben végzett tevékenységükről beszélt videójában. Patek Gáborról eddig az derült ki, a szocialista Gajda Péter kispesti polgármester bizalmasa.

Deák Dániel elmondta, hogy az említett kerületek mindegyike baloldali vezetésű, DK-s, MSZP-s polgármesterek vannak hivatalban. Az elhangzott neveket többnyire nem ismeri a közvélemény, és valószínűleg nem is fog velük foglalkozni, itt ugyanis az az érdekes, hogy kik vannak felül – fogalmazott Deák Dániel, aki azt is elmondta: erre utalt Anonymus is, hogy a megbízó a lényeg. Így volt ez a Városháza-ügynél is, hiszen ott is Bajnai Gordon és Karácsony Gergelynek a szerepvállalása volt a legfontosabb.

Kapcsolódó tartalom

„Tehát ezekben a kerületekben is az a kérdés, hogy a polgármesterek, tehát a politikai vezetés mit tudott ezekről a történetekről, illetve ők adtak-e megbízást mondjuk különféle korrupciós ügyleteknek a végrehajtására” – fogalmazott az elemző.

Deák Dániel azt is elmondta, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint most úgy tűnik, hogy a legfelsőbb vezetést – például a III. kerületben – fogják érinteni ezek az ügyek.

Az elemző szerint ez azért fontos, mert 2018-ban az önkormányzati kampányban még azzal „ámították” a szavazókat a balliberális politikusok, hogy jön a megújulás, megtisztulás, nem lesz semmilyen korrupciós ügy – mondta Deák Dániel, majd megjegyezte, hogy a baloldal most is azzal kampányol, hogy ők a tiszták koalíciója. Ehhez képest – amióta ők vannak pozícióban Budapesten – a baloldal környékén rengeteg botrány jön.

A címlapfotón: Gajda Péter, (MSZP) Kispest polgármestere a budapesti (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Kapcsolódó tartalom