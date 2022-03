Márki-Zay mellébeszél: ő követelte először magyar katonák küldését a háborúba

Bár Márki-Zay Péter azt mondta szerda reggel a köztévében, hogy „hazugság, hogy az ellenzék küldene katonákat vagy fegyvert Ukrajnába”, ezzel szemben szerinte „Orbán Viktor küld fegyvereket Ukrajnába, most is van fegyverszállítás Magyarországon keresztül, magyar gépek részt vesznek ebben” – írta az Origo. A lap szerint azonban az utóbbi állításból egy szó sem igaz, és ezt a kijelentést még a baloldali lapok is cáfolták.

„Tehát, hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk” – fogalmazott korábban a baloldali miniszterelnök-jelölt.

Az Origo arra is felhívta a figyelmet, hogy Márki-Zay Péter később az ATV-ben is erről beszélt:

Ráadásul később Márki-Zay azt is mondta, hogy Orbán Viktor „nem engedi a fegyverszállításokat áthaladni magyar területen. Orbán Viktor azt hazudja, hogy ezzel veszélynek tenné ki Magyarországot. (…) Nyilvánvaló, hogy ebben a konfliktusban ezek a fegyverek nem a magyarok ellen használandók, ezek a magyarokat védik Ukrajnában. Az ukrajnai magyarokat és az ukrajnai ukránokat egyaránt védik azok a fegyverek, amiket az Európai Unió Orbán Viktor beleegyezésével szállít, Orbán Viktor mégis arról hazudik, hogy ezzel veszélynek tenné ki a magyarokat. Nem!”

A Magyarország területén történő fegyverszállítást tiltó döntés épp a magyarok védelméről szól, hiszen előfordulhat, hogy a szállítmányt támadás éri, ez pedig az emberek épségét is veszélyeztetné. Márki-Zay tehát az elmúlt napokban a fegyverszállításról is megpróbálja azt állítani, hogy ilyet ő soha nem követelt, de a fent bemutatott videók is mutatják: „Gyurcsány embere volt az első, aki magyar katonákat és fegyvert küldött volna a háborúba, tehát újabb hazugsággal bukott le Márki-Zay” – írta az Origo.

A háború pártján áll a baloldal

Folytatta a háborús hangulatkeltést Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik alelnöke is, aki egy lakossági fórumon beszélt arról, hogy magyar katonákat is a frontra küldene. Az országgyűlési képviselő, aki képviselőjelölt Ádándon a következő fejtegetésbe bocsátkozott, amit érdemes szó szerint idézni: „Hogyha van egy háború, amiben a NATO részt vesz, akkor ott természetesen neki mennie kell és harcolnia kell, de nem a civil embereket küldjük (…) hát nekem is van most, mert ugye van a férjem, aki hadköteles lenne, meg a két fiam is már hadköteles lenne. Hát nyilván nem akarom én sem, hogy a gyerekeimet és a férjemet elvigyék (…). Aki meg elment katonának, az azért ment oda, hogyha a NATO hadba küldi, akkor ő fölüljön a repülőre, és elmenjen a háborúba. Mer’ ezért kapja a fizetését. Ő ezt a szakmát, ezt a hivatást választotta.”

A Jobbik alelnöke, országgyűlési képviselője tehát a saját hozzátartozóit nem engedné harcba küldeni, de természetesnek gondolja, hogy a hivatásos katonák feláldozhatók egy háborúban, amelyben sem hazánk, sem a NATO nem érintett.

Potocskáné Kőrösi Anita beismerése beleillik azon baloldali nyilatkozatok sorába, amelyek szerint Magyarországnak be kellene lépnie a konfliktusba. De Fekete-Győr András, a Gyurcsány-lista 5. helyén szereplő volt Momentum-elnök is azt mondta, hogy fegyvereket kellene szállítanunk Ukrajnába.

Juhász Ferenc, Gyurcsány Ferenc volt honvédelmi minisztere pedig azt kérte számon a kormányon, hogy miért nem ad magyar lőszert Ukrajnának az orosz katonák lelövésére.

A Demokratikus Koalíció EP-képviselője, Rónai Sándor pedig az ATV reggeli műsorában fogalmazott úgy a magyar katonai segítség elmaradása miatt: Nagyon sajnálom a magyar kormány bejelentését, miszerint mi nem segítünk száz százalékig, hiszen más uniós tagállamok például fegyverek szállításával segítenek. Hozzátette: szerinte ezzel nem veszélyeztetnék a kárpátaljai magyarságot. A fegyverszállítások tényét az orosz kormány egyébként úgy kommentálta, hogy az Ukrajna területére érkező szállítmányokat célpontnak tekintik, így előfordulhat, hogy akár a magyarlakta településeken áthaladva lövik ki az ilyen céllal érkező konvojokat.