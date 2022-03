Jónak lenni jó! – Adománypontot nyitott a menekültek megsegítésére a Budapest Park

A közmédia is részt vesz a menekülteket segítő összefogásban, rendkívüli Jónak lenni jó! műsorsorozat indult. Rendkívüli Jónak lenni jó! – Magyarország összefog a Kossuth Rádió Napközben című műsorában, minden hétköznap 10:15-től. A március 16-i adásban Biczó Andrea, a Budapest Park PR-menedzsere mesélt a szórakozóhely kezdeményezéséről és a segítségnyújtás fontosságáról.

A teljes beszélgetés itt hallgatható vissza:

Országszerte jönnek létre adománypontok, egyre több szervezet segít. A fővárosban több kulturális és szórakozóhely is ugyanerre hívja fel a figyelmet, így van ez a Budapest Park esetében is. Többnyire koncertekre, szórakozni érkeznek ide a parkba az emberek, most azonban egy nagyon fontos ügy érdekében látogathatnak el ide, egészen március 18-ig.

Biczó Andrea, a Budapest Park PR-menedzsere elmondta, mindenképp szerettek volna valamilyen módon segíteni, és mivel jelenleg még nem tart nyitva a Budapest Park, így létrehozták ezt az adománygyűjtő pontot, és így tudnak gyűjteni a menekültek számára.

„Az adománypontra tartós élelmiszereket várunk elsősorban, tisztálkodási szereket, jó állapotú matracokat, univerzális lepedőket, hálózsákokat” – mondta, hozzátéve, hogy munkatársai különböző civil szervezetek megkeresésével és segítségével állították össze azt a listát, hogy mire is van most a legnagyobb szükség.

Az összegyűjtött adományokat március 19-én Kisar nevű településre fogják eljuttatni.

A bajba jutott családoknak a 1357-es nemzeti segélyvonalon bárki segíthet. Egy hívás vagy SMS 500 forintos támogatást jelent. Továbbá várják a szállásra és ellátásra vonatkozó felajánlásokat a jonaklennijo@mtva.hu e-mail-címre.