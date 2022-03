Párbeszéd: Az európai demokratikus hagyományok által kijelölt útnak nincs alternatívája

Az európai demokratikus hagyományok által kijelölt útnak, amelynek alapja az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, nincs alternatívája - írta közleményében a Párbeszéd a nemzeti ünnep alkalmából kedden.

Utalva a magyar nemzet 1848-as követeléseire, a szabadságra, a függetlenségre és az önrendelkezésre azt írták: nincs olyan európai nemzet, amelynek e három fogalom ne lenne létkérdés és olyan sem, amelynek ne kellett volna megharcolnia ezért a történelme során, egyben ne kellett volna megküzdenie a diktatúra, az autokrácia és a birodalmi törekvések ellen.

Álláspontjuk szerint a Vlagyimir Putyin orosz elnök által indított indokolhatatlan háború “több szempontból is elevenné teszi az olykor már kissé tankönyvízű megemlékezéseket”, hozzátéve: a szintén 1000 éves történelmi múlttal rendelkező Ukrajnát “egy terjeszkedő, agresszív birodalom egyszerűen be akarja kebelezni, el akarja pusztítani”. Látjuk – tették hozzá – , hogy – miként a ’48-as hősök – most is vannak hús-vér emberek, akik mindenüket képesek feláldozni a szabadságért és a szuverenitásért. A Párbeszéd szerint a 21. században mára világossá váltak a politikai és az etikai választóvonalak: az egyik oldalon állnak a szabadság, az önrendelkezés, a jogkiterjesztés, a demokrácia, az európaiság és a béke hívei. A másik oldalon pedig azok, akik az erőben, az erőszakban hisznek, akik nem a szabad nemzetek, hanem az elnyomó birodalmak hívei, akik nem az európai liberális demokráciákat, hanem a keleti típusú despotizmust tekintik követendő példának.

“Vajon mit gondolnának a ’48-as hőseink arról, hogy most, a háború kellős közepén a jelenlegi magyar kormány tagjai, Orbán Viktor és miniszterei kétértelműen nyilatkozgatnak, hamis semlegességet képviselnek, és még az igazságot is elhazudják?” – tették fel a kérdést. A Párbeszéd közleményében azt írta: olyan vezetőkre van szükség, “akik nem hunyászkodnak meg az önkényurak előtt, akik nem járnak tojástáncot, akik nem a véreskezű diktátor, Vlagyimir Putyin és Moszkva kegyeit keresik, hanem rendíthetetlenül kiállnak a szabadság és a szuverenitás mellett.”

Címlapfotó: Szabó Tímea, a Párbeszéd országgyűlési képviselője. MTI/Kovács Tamás