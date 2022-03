Orbán: Egyetlen magyar sem kerülhet az ukrán üllő és az orosz pöröly közé, ezért se katonát, se fegyvert nem fogunk küldeni

Százezrek előtt beszélt Orbán Viktor a Kossuth téren. A miniszterelnök többek között azt mondta, hogy a magunk érdekeit nekünk kell képviselnünk higgadtan és bátran, a mi érdekünk pedig az, hogy ne legyünk gyalogáldozat valaki más háborújában.

Erőre van szükség!

Legyen béke, szabadság és egyetértés – így mondták 1848-ban a márciusi ifjak –, és mindehhez ugyanarra a dologra van szükség: erőre – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a március 15-i díszünnepségen, a budapesti Kossuth téren kedden.

Beszédében a kormányfő kiemelte: „gyenge nép nem kap békét, legfeljebb megkegyelmeznek neki, gyenge nemzetnek nem jár a szabadság, legfeljebb hamis gulyás a barakkjába, gyenge nép nem tud tető alá hozni semmilyen egyetértést, legfeljebb beletörődhet a sorsába”. A béke, a szabadság és az egyetértés az erős népek jutalma, övék a jólét, az önbizalom, a biztonság és a nyugodt élet – jelentette ki. Hozzátette: „a szél mindig az erősek vitorláját dagasztja”, az ő hajójuk mindig révbe ér, őket kedveli a szerencse, és ők mindig a talpukra esnek.

Hangsúlyozta: „erős országot akarunk, amely ugyan a természet törvényei szerint nem szakadhat ki a népek naprendszeréből, de mindig a saját tengelye körül forog, nem enged más bolygók vonzásának, és nem engedi, hogy idegen népek érdekei jelöljék ki a röppályáját”. Ehhez tekintélyt parancsoló erő kell, és „ezt az erőt gyűjtjük, ezt az erős Magyarországot építjük évről évre, ezt tesszük 12 éve” – hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor kifejtette: ezért támogatják a családokat, „ezért hoztunk létre egymillió új munkahelyet, ezért adóztattuk meg a multikat, csökkentettük a rezsit, és ezért küldtük haza az IMF-et”. „Nem térített el bennünket se árvíz, se migráció, se világjárvány, és azt akarjuk, hogy ne térítsen el ettől se a háború, se a baloldal április 3-án” – hangoztatta a miniszterelnök.

Nem hagyjuk, hogy a baloldal belerángassa Magyarországot ebbe a háborúba

Nem hagyjuk, hogy a baloldal belerángassa Magyarországot ebbe a háborúba – fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő azt mondta: a baloldal magyar katonát és magyar fegyvert akar küldeni a frontvonalba.

„Ezt nem fogjuk megengedni. Nem hagyjuk, hogy a baloldal belerángassa Magyarországot ebbe a háborúba. Nem hagyjuk, hogy a baloldal katonai célponttá tegye Magyarországot, célponttá tegye az itthoni és a kárpátaljai magyarokat” – fogalmazott.

Hangsúlyozta: a háborús veszély nem csökkenti, hanem növeli, sőt, „az egekbe emeli” a választás tétjét.

„Békepárti jobboldal vagy háborús baloldal? Építkezés vagy rombolás? Előre vagy hátra? Mi azt mondjuk, őrizzük meg Magyarország békéjét és biztonságát. Aki a békére és a biztonságra szavaz, az a Fideszre szavaz” – mondta.

Ne legyünk gyalogáldozat valaki más háborújában, ebből a háborúból ki kell maradnunk

Ebből a háborúból ki kell maradnunk. Egyetlen magyar sem kerülhet az ukrán üllő és az orosz pöröly közé. Ezért se katonát, se fegyvert nem fogunk küldeni a harcterekre – jelentette ki Orbán Viktor.

A kormányfő hangsúlyozta: a magunk érdekeit nekünk kell képviselnünk higgadtan és bátran, a mi érdekünk pedig az, hogy ne legyünk gyalogáldozat valaki más háborújában.

Emlékeztetett, hogy Ukrajnában, ahol kitört a háború, magyarok százezrei élnek, a katonáknak és rendőröknek pedig a déli határ mellett most már a keleti határunk biztonságát is fegyverrel kell garantálniuk.

Az ország minden idők legnagyobb humanitárius segélyprogramját működteti, közben pedig „itt dörömböl az ajtónkon a Nyugat-Európában már pusztító energiaválság” – tette hozzá.

„Két évünk ráment, hogy végre legyőzzünk egy száz éve nem látott világjárványt. S ha mindez nem lenne elég, itt van még nekünk a magyar baloldal is” – fogalmazott Orbán Viktor. Úgy fogalmazott, a veszélyek korába léptünk, ezért most nincs helye a hibázásnak, nincs tere a kapkodásnak, “és nem engedhetünk meg magunknak egyetlen rossz döntést sem”.

Ezt a választást meg kell és meg is fogjuk nyerni

Ezt a választást „meg kell és meg is fogjuk nyerni”, és akkor béke, biztonság és nyugalom lesz Magyarországon – jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök azt mondta: Magyarországra nagy veszélyek leselkednek, és nagy veszély ellen a nagy győzelem a legjobb orvosság.

Hozzátette: minden esélyük meg is van a “nagy győzelemre”, feltéve, hogy a választásokig hátralevő tizenkilenc napban mindenki elvégzi a munka rá eső részét.

Orbán Viktor arra kérte hallgatóságát, a kampány hajrájában tegyenek rá „még egy lapáttal”.

„Tizenkilenc nap menetelés vár ránk, és a végén, április 3-án megvívunk velük. Induljunk hát, és nyerjük meg életünk legfontosabb csatáját!” – hangoztatta Orbán Viktor.

A világ csak azokat tiszteli, akik kiállnak magukért

A magyar név megint szép lesz, méltó régi, nagy híréhez, mert a világ csak azokat tiszteli, akiknek van merszük és erejük, hogy kiálljanak magukért – mondta Orbán Viktor.

Szólt arról, hogy 2010-ben, a kormány átvételekor a leggyengébb volt az ország, „de mi megfogadtuk, hogy eltántoríthatatlanok leszünk, és bízni fogunk a közös akaratban. Mind kiálltunk Magyarországért” – hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve: soha nem adjuk fel.

Nem hajlongunk, nem kushadunk, és nem rejtjük véka alá a véleményünket akkor sem, ha ez nem tetszik másoknak. „Nem vágyunk arra, hogy mindenki szeressen bennünket, mert ez lehetetlen, és nekünk sem tetszik mindenki” – fogalmazott Orbán Viktor.

Orbán Viktor ünnepi beszéde

Olyan kormány kell, amelyet nem érhet meglepetés

A jelenlegi helyzetben Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, amelyet nem érhet meglepetés – mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök kiemelte: most minden eshetőségre készen kell állni. Ezért az országnak olyan kormány kell, „amelyik nem most merészkedik ki először a nyílt vízre”.

Ez most nem az „amatőrök órája”, „nem a dilettánsok ideje” – mondta.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: „mi nem vagyunk kezdők, és éppen elégszer láttunk már karón varjút”. Ráadásul sokan vagyunk, erősek és egységesek, ezért meg fogjuk nyerni a népszavazást is, amellyel megállítjuk a „nyugati világon végigsöprő genderőrületet” Magyarország határainál – jelentette ki a miniszterelnök.

A baloldal “holdkórosan beletámolyogna” egy véres háborúba

A baloldal „elvesztette a józan eszét”, és „holdkórosan beletámolyogna” egy kegyetlen, elhúzódó és véres háborúba – jelentette ki Orbán Viktor.

A kormányfő azt mondta, a magyarok jól tudják, „kik szokták bezsebelni az efféle háborúk hasznait”, de elég erősek vagyunk, és ellenállunk a baloldal és a mögöttük álló háborús bajkeverők terveinek.

Orbán Viktor arról is beszélt, a legjobb pillanatban lett Magyarország köztársasági elnöke először nő. Idézte Novák Katalin megválasztott államfő gondolatát, miszerint a nők a békét akarják megnyerni, és nem a háborút. Ha véget akarunk vetni a háborúnak, ha azt akarjuk, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, hallgatnunk kell az asszonyokra – mondta a miniszterelnök.