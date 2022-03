Orbán Viktor: amikor szükség van rá, egységbe kovácsoljuk önmagunkat

Orbán Viktor 15 órától mond beszédet a Kossuth téren a Békemenet résztvevői előtt az 1848-as forradalom kitörésének évfordulóján. A beszédet a hirado.hu-n élőben követheti.

Legutóbbi találkozásunkkor, október 23-án megüzentük a baloldalnak, hogy nem engedjük, hogy ismét csődbe vigyék Magyarországot, megüzentük, hogy Magyarországnak előre kell mennie és nem hátra, megüzentük, hogy nem ijedünk meg senkitől és megüzentük, hogy harcolni fogunk – mondta Orbán Viktor a március 15-i ünnepi megemlékezésen tartott beszédében.

A kormányfő azt mondta, hogy az emberek jól harcoltak és ennek köszönhetően jól állnak a csillagok 19 nappal a választás előtt. “Ellenfeleink a legmélyebb tanácstalanságban és a szétesés határán billegnek. Az üstökösnek hitt miniszterelnök-jelöltjük mára csak egy földbe csapódott kődarab” – fogalmazott Orbán Viktor.

És vele együtt beleállt a földbe az egész baloldal. Ma együtt sóhajt az ország amiatt, hogy mekkora szerencse, hogy nem az ő kezükben van a kormányrúd. Végső kétségbeesésükben Donald Tuskot is idehívták, azt a lengyelt, akit otthon is szégyellnek, aki szétverte a saját pártját, majd az Európai Néppártot is. Ő a fekete macska, aki bajt hoz az ember fejére.

Amikor az ország sorsa fordul, a magyarok összegyűlnek és közösen döntenek, merre vegyék az irányt, immár 1100 esztendeje.

Különbözőek vagyunk, ezerféle dologgal foglalkozunk, de mikor szükség van, rá egységbe kovácsoljuk önmagunkat.

Még meg sem született gyermekeink és unokáink is velünk vannak, a jövő hősei, így van együtt Magyarország együtt, a nemzet főterén.

Mióta létezik közös magyar nemzeti emlékezet, azóta a magyarok mindig azt akarták, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés. De ez nem maradhat puszta óhaj.

Erőre van szükségünk ehhez.

Gyenge nép nem kap békét, legfeljebb megkegyelmeznek. Gyenge nemzetnek nem jár a szabadság, legfeljebb a hamisgulyás, nem tud egyetértést összehozni.

A szél mindig az erősek hajóját dagasztja, ők esnek mindig a talpukra. Ezért álmodtak Kossuth, Széchenyi, Petőfi és a többiek erős országot.

Az erős ország nem enged mások befolyásának, ezt az erőt gyűjtjük, ezt az erős Magyarországot építjük immár 12 éve.

Támogatjuk a családokat, munkahelyeket teremtettünk, hazaküldtük az IMF-et. Nem akarjuk, hogy ettől eltérítsenek, nem akarjuk, hogy a baloldal eltérítsen április 3-án. A világ legszebb országa és nyelve a miénk. A világ legtalálékonyabb emberei születnek ezen a földön, de a jószívűek országa is.

Azonban ebből csak akkor lesz boldog ország, ha erős. Előbb legyen erőnk és utána igazunk. 15 millióan vagyunk a világban.

Nálunk hatalmasabb országok látókörében élünk, de ez nem ok a kishitűségre, félelemre vagy önfeladásra.

Egy országnak először is lelkében kell erősnek lennie. A céljainkat mi tűzzük ki, és nem hagyjuk, hogy lebeszéljenek róla.

Nem ostorozzuk magunkat, mert magyarok vagyunk, és nem hagyjuk, hogy mások ezt tegyék velünk.

Nem arra vágyunk, hogy mindenki szeressen, nem irigyeljük más sikerét, egyszerűen jobbak akarunk lenni. Amikor 2010-ben a leggyengébb volt Magyarország és ismét a jobboldal állt a kormányhoz, megfogadta, hogy rendíthetetlen lesz, és soha nem adja fel egyetlen percre sem.

Ez vitt előre bennünket, ez emelte fel Magyarországot és emiatt vagyunk ott ahol állunk. 200 ezerrel több gyermek született mintha a baloldal maradt volna hatalmon. Van egymillió új állampolgárunk, van nemzeti alkotmányunk, és aki dolgozni akar, annak van hol.

Van belevaló külpolitikánk, lezárjuk a határt a migránsok előtt, lesz erős hadseregünk.

„A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez” mert a világ csak azokat tiszteli akiknek, van erejük kiállni magukért.

Emberemlékezet óta nem volt ilyen március 15-énk: kitört a háború Ukrajnában, ahol magyarok százezrei élnek. A déli határ mellett már a keleti határ védelmét is garantálni kell. Minden idők legnagyibb humanitárius segélyprojektjét hajtjuk végre, kopogtat az energiaválság és túl vagyunk egy világjárványon. Ezek mellé itt van a hazai baloldal is.

Magyarország világok határán, kelet és nyugat, észak és dél között fekszik.

A háborút nem értünk vívják, és mindig úgy alakul, hogy ha háború van, mi rajtavesztünk. Számukra Magyarország sakkbábu, amit akár fel is áldoznak. Történelmünkből túl jól ismerjük ezt. Vannak, akik háborúval igyekeznek elérni céljukat, de mi tudjuk az a legjobb háború, ami el sem kezdődik.

Oroszország és Ukrajna is saját érdekeit nézi. Az Egyesült Államok és Brüsszel nem fogja magyar szemmel nézni az eseményeket. Ebben a háborúban mi semmit nem nyerhetünk, ezért ki kell belőle maradnunk.

