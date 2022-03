Csizmadia László a Békemenetről: Mindnyájunknak el kell menni

A díszünnepség délután 3 órakor lesz, ahol Orbán Viktor mond beszédet. A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videó szerint a Békemenettel érkezik majd a Parlament elé. A menet gyülekezője a Komjádi uszoda előtt lesz déltől. A szervezők szerint a Békemenet a közösség erejét akarja felmutatni, célja pedig a béke minél hamarabbi elérése.

„1848-49 a szabadság rövid időszaka volt, mások vérüket áldozták azért, hogy mi megőrizzük vagy kivívjuk a szuverenitásunkat, tehát erről is szól a békemenet, és akkor még egyszer hadd mondjam azt, hogy mindnyájunknak el kell menni, magyar sorskérdés ez, családok élete múlik azon, hogy a jövőben milyen színvonalon tudjuk Magyarországot építeni” – mondta Csizmadia László, az eseményt szervező CÖF-CÖKA elnöke.

Már a hétvégén is egymást érték a családi programok, az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztek országszerte. Kedden délelőtt ismét ingyenesen lehet majd megnézni a Szent Koronát a Parlamentben, és Várkert Bazárban, valamint a Budavári Palotanegyedben is egész nap ingyenes programok lesznek. A közmédia is kiemelten foglalkozik a nemzeti ünneppel.