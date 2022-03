Újra jelentkezett Anonymus, aki fővárosi politikusok leleplezését ígéri

Anonymus ismét munkában – közölte a Magyar Nemzet. Az álarcos alak további leleplezéseket ígér, ezúttal a fővárosi kerületekben serénykedő politikusokat veszi célba. „Elhihetitek, itt is lehet érdekes dolgokat találni. Izgalmas napok elé nézünk” – fogalmazott sejtelmesen.

Mint azt a hirado.hu is megírta, a névtelenségét továbbra is őrző álarcos alak eddig két üggyel jelentkezett.

Először tavaly nyáron a momentumos Cseh Katalin családi cége köré szervezett hálózatot leplezte le, másodszor pedig múlt év végén a fővárosban működtetett „jutalékos rendszer” működését mutatta be.

Előbbi lényege, hogy Cseh Katalinék meglehetősen gyanús körülmények között jutottak 4,8 milliárd forintnyi uniós támogatáshoz. Számos cég szisztematikusan együttműködve, telephelyeiket, valamint fióktelepeiket összehangoltan változtatva, vélhetően valós teljesítés nélkül nyert meg több pályázatot és zsebelt be vissza nem térítendő támogatásokat.

Az ügyben jelenleg költségvetési csalás miatt zajlik a nyomozás.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) számos helyszínen, összehangoltan tartott házkutatásokat, amelyek során fiktív számlákat is lefoglaltak. A bűnszervezet működését gyanító Gazdasági Versenyhivatal pedig helyszíni kutatással egybekötött versenyfelügyeleti eljárást indított a céghálózat tevékenysége miatt.

A történtek az OLAF érdeklődését is felkeltették, hiszen az Európai Csalás Elleni Hivatal ugyancsak vizsgálódik az ügyben.

Azt azonban a NAV nyomozóinak kell kideríteniük, hogy az érintett vállalkozások folyamatosan, üzletszerű módon követtek-e el csalásokat az uniós pályázatokon.

Anonymus másik nagy dobása a Karácsony Gergely vezette fővárosban működő jutalékos rendszer és a Városháza titokban tervezett eladásának a leleplezése volt.

Az álarcos alak számtalan hanganyagot juttatott el különböző szerkesztőségekbe, amelyek rendre azt próbálták bizonyítani, hogy a színfalak mögött előrehaladott tárgyalások zajlottak Budapest egyik legértékesebb ingatlanának, a városházának az eladásáról.

Az üzleti egyeztetéseken az orosz befektetői körök képviselőin kívül részt vett Barts Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezetője, Gansperger Gyula baloldali vállalkozó, Bajnai Gordon volt kormányfő és Berki Zsolt, az úgynevezett „táskás ember”. A felvételekből kiderültek a fővárosi „jutalékos rendszer” részletei is. Ennek egyik fontos figurája a már említett Berki Zsolt, aki a felvételek szerint a kenőpénzeket szedte be, illetve osztotta szét. A vállalkozó vélhetően több fontosabb fővárosi ingatlan értékesítésében is szerepet vállalt, remek kapcsolatai voltak a vagyonkezelővel és a Városházával. Az ügy szálai a fővárosi önkormányzat legfelsőbb szintjéig érhetnek.

Karácsony Gergely és stábja természetesen mindent tagad.

A rendőrség ugyanakkor befolyással üzérkedés, csalás, vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali visszaélés és hűtlen kezelés elkövetésének alapos gyanúja miatt rendelt el nyomozás. Sajtóhírek szerint több helyszínen is, egyebek mellett a Városházán és a vagyonkezelő épületében tartottak házkutatást, a hatóságok bizonyítékokat foglaltak le.

A Magyar Nemzet szerint a fentiek alapján kijelenthető, hogy amikor Anonymus felbukkant, akkor rendre bűncselekménygyanús ügyekről rántja le a leplet. Azt egyelőre nem tudni, hogy személy szerint most kik kerülnek az álarcos figura célkeresztjébe, de vélhetően kerületi korrupcióról lesz szó.