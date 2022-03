OVF: Egyelőre nincs jele a Sajó szennyezettségének Magyarországon

Az eddigi mérések nem igazolták, hogy a Sajó vize szennyezett lenne, de a vizsgálatok továbbra is tartanak – mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szóvivője hétfőn az MTI-nek annak kapcsán, hogy sajtóhírek szerint valamilyen szennyezőanyag került a vízbe a folyó szlovákiai szakaszán.

Siklós Gabriella elmondta, a szakemberek azonnal megkezdték a méréseket Miskolcnál és Sajópüspökinél, és ezek nem igazoltak szennyeződést a vízben; a folyó vizének Ph- és oldott oxigén vizsgálata szerint mindkét mérés eredménye határértéken belül van. Hozzátette: a vizet fémekre is vizsgálják, ezek eredményére még várnak.

Elmondta azt is, hogy a Miskolci Vízügyi Igazgatóság szakemberei a Sajó szlovákiai szakaszán is dolgoznak, és a folyón felfelé haladva is méréseket végeznek. A szlovákiai Rozsnyón semmilyen szennyeződés jelét nem látták, sem szaghatást, sem halpusztulást, sem más, szemmel láthatót nem tapasztaltak, ami szennyezésre utalhatna – emelte ki a szóvivő.

Siklós Gabriella hozzátette: Magyarországra a Sajó vize 7-8-szoros hígításban érkezik a feltételezett szennyezett területhez képest, de – mint mondta – az jó jel, hogy a víz Ph- és oldott oxigén mérései határértéken belül vannak.

