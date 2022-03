A Jobbik alelnöke beismerte: a baloldal magyar katonákat küldene Ukrajnába

„Nem a gyerekeinket meg az unokáinkat akarjuk a háborúba küldeni, hanem azokat a NATO-szerződés szerinti sorá… vagy milyen… hadköteles… hivatásos katonát, akinek ez a dolga”

– jelentette ki Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik alelnöke, a párt országgyűlési képviselője Ádándon, ahol a Facebook-oldala szerint szombaton tartott utcafórumot. Azaz:

magyar katonákat akar az orosz-ukrán háborúba küldeni a Jobbik alelnöke.

A Drót.infón megjelent hangfelvétel világossá teszi, hogy a baloldal belesodorná hazánkat az orosz-ukrán háborúba.

A kérdésről elsőként Márki-Zay Péter, miniszterelnök-jelölt beszélt Guylás Márton, baloldali aktivista Partizán című műsorában. Akkor azt mondta, hogy kész fegyvereket és katonákat küldeni Ukrajnába.

Később az ATV-ben is erről beszélt. Többször is hangoztatta: bármit megtenne, amit a nemzetközi katonai szövetség elvár. Németországban a Tagesspiegel című lapnak adott nyilatkozatában is azt képviselte, hogy magyar katonai missziót küldene Ukrajnába.

Az Origo összefoglalójában kiemelte , hogy a hódmezővásárhelyi polgármester végül odáig ment kommunikációjában, hogy azzal hergelte a közvéleményt: nem lenne veszélyes, ha Magyarország területén át fegyvereket szállítanának Ukrajnába: Orbán Viktor „nem engedi a fegyverszállításokat áthaladni magyar területen, azt hazudja, hogy ezzel veszélynek tenné ki Magyarországot”. Hozzátette: „ne zárjuk ki a lehetőségét, hogy azért nagyon sok kárpátaljai magyar inkább oroszpárti lehetett”.

Potocskáné Kőrösi Anita beismerése beleillik azon baloldali nyilatkozatok sorába, amely szerint Magyarországnak be kellene lépnie a konfliktusba. Fekete-Győr András, a Gyurcsány-lista 5. helyén szereplő volt Momentum-elnök is azt mondta, hogy fegyvereket kellene szállítanunk Ukrajnába.

Juhász Ferenc, Gyurcsány Ferenc volt honvédelmi minisztere pedig azt kérte számon a kormányon, hogy miért nem ad magyar lőszert Ukrajnának az orosz katonák lelövésére:

A Demokratikus Koalíció EP-képviselője, Rónai Sándor sem maradt ki a sorból. Az ATV reggeli műsorában fogalmazott úgy a magyar katonai segítség elmaradása miatt, hogy:

„Nagyon sajnálom a magyar kormány bejelentését, miszerint mi nem segítünk száz százalékig, hiszen más uniós tagállamok például fegyverek szállításával segítenek.”

Hozzátette: szerinte ezzel nem veszélyeztetnék a kárpátaljai magyarságot. A fegyverszállítások tényét az orosz kormány egyébként úgy kommentálta, hogy az Ukrajna területére érkező szállítmányokat célpontnak tekintik, így előfordulhat, hogy akár a magyarlakta településeken áthaladva lövik ki az ilyen céllal érkező konvojokat.

A baloldali politikusok mellett Soros György, a milliárdos spekuláns is a fegyverszállítások mellett foglalt állást. A milliárdos spekuláns egy véleménycikkében értekezett erről. Soros György azt írta: támogatja, hogy orosz MiG vadászgépeket küldjenek Kijevnek. Szerinte a harci eszközök el is dönthetnék az összecsapások kimenetelét.

A militarista hangnemű írásban Soros tényként állítja, hogy jelenleg a III. világháború zajlik. Figyelemre méltó, hogy bár korábban szó volt arról, hogy Nyugat-Európából több tucat vadászgépet szállítanak Ukrajnába, ám feltehetően a háború eszkalálódásának veszélye miatt elvetették ezt a lehetőséget.