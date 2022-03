Visszaállt a rend a benzinkutakon, a csütörtökön bevezett intézkedések hatására megszűnt a pánikszerű tankolás szerte az országban. Péntek este életbe lépett a kamionstop is, ami az ellátási gondokat is megszüntetheti. Európában rekordokat dönt az üzemanyag ára, van ahol 860 forint a gázolaj literje. Szakértők szerint amíg a háború tart, marad a kiszámíthatatlanság. Itthon ugyanakkor május közepéig biztosan marad a benzinárstop – számolt be az M1 Híradója.

Van elég üzemanyag A Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt a legutóbbi kormányinfón, hogy nincs értelme sorban állni a kutaknál. A probléma abból keletkezett, hogy a külföldi fuvarozók hónapok óta menetrendszerűen csurig tankoltak Magyarországon olcsó dízelből. A kormány azonban úgy döntött, hogy a hét és fél tonna feletti magyar kamionok, illetve a külföldi teherautók már három és fél tonnától csak a nagy nyomású kútfejeknél tankolhatnak, ráadásul piaci áron. Ez az intézkedés óriási terhet vesz le a benzinkutakról. Az autópályák töltőállomásainál már pénteken is alig lehetet látni nagy teherautókat. A hosszúhétvégén – vasárnap és hétfő éjjel kivételével – kamionstopot rendelt el a kormány, így szinte biztos, hogy az ellátási korlátozások is megszűnnek, de ami talán a legfontosabb, hogy marad a benzinárstop. „Az elmúlt napokban számtalan minden alapot nélkülöző híresztelés jelent meg azzal kapcsolatban, hogy a kormány nem akarja vagy nem tudja fenntartani a benzinárstopot, illetve arról, ami szintén valótlan, hogy az ország üzemanyagellátása veszélybe került. Ezek a híresztelések valótlanok és minden alapot nélkülöznek ”– mondta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter. Pörög a számláló, pörögnek az árak, mostanság felfelé. Nyugat-Európában folyamatosan drágulnak az üzemanyagok. Sorban állnak az autósok a portugál töltőállomásokon, ahol már közelíti a két eurót egy liter 95-ös benzin. Minden eddiginél többet fizetnek az üzemanyagért Franciaországban is. Ott már napok óta két euróért, vagy afölött, vagyis 750 forint körüli áron lehet megvásárolni a benzint és a gázolajat. Az ausztriai benzinkutak totemoszlopain is az látszik, hogy két euró körüli az üzemanyagára, ami a jövő héten tovább kúszhat felfelé. Európában jelenleg Hollandiában a legdrágább a benzin: megközelítette a 820 forintot literenként. Ezt követik a skandináv és a mediterrán országok. Németországban is jelentősen emelkedtek az árak, most 739 forintot kell fizetni egy liter benzinért átlagosan. A gázolaj Svédországban a legdrágább, 860 forint literenként, a finn és a belga ár 750 forint. Összességében az EU-ban átlagosan 641 forint egy liter benzin, egy liter gázolajért pedig 625 forintot kell fizetni. Elemzők folyamatosan figyelik a kőolaj világpiaci árának a növekedését, hiszen emiatt drágulnak leinkább az üzemanyagok. Most 126 dollárba kerül egy hordó ára, ami nagyjából 45 ezer forint, de néhány napja már volt 130 dollár is. amire a 2008-as gazdasági világválság óta nem volt példa. A magyarországi 480 forintos árszint Lengyelország után a második legalacsonyabb az Európai Unióban. Ha nem lenne árstop, akkor a benzinért most 640 forintot, a gázolajért pedig 717 forintot kellene fizetni literenként, vagyis az árstopnak köszönhetően több tízmilliárd forint maradhat a családoknál és a vállalkozásoknál. A címlapfotó illusztráció.