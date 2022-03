Kálomista Gábor: A 2006-os események most is mély tüskeként vannak a magyar nép lelkében

Számtalan perrel fenyegettek meg már a film készítése során is, de azóta sincs egyetlen per a Megafilm, a személyem vagy producertársam, Helmeczy Dorottya ellen. Tehát ez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy ez a film valós történeten alapul. Nem lehet rajta vitatkozni – jelentette ki Kálomista Gábor producer az Origónak adott interjúban. Az Elk*rtuk című politikai krimi társproducere a film televíziós bemutatója kapcsán hozzátette, hogy a baloldaltól most is számítanak majd kritikára, ennek ellenére a film éli az életét, sikeres és az emberek szeretik.

Kálomista Gábor arról is beszélt az Origónak, mit gondol arról, hogy Magyarország Érdemes Művésze díjban részesült az a Gubás Gabi Jászai Mari-díjas színművész, aki Dobrev Klárát alakítja a filmben. A producer szerint az Elk*rtuk jó film, érdemes megnézni. Kapcsolódó tartalom Az Elk*rtuk 2021 legnézettebb magyar filmje Már a megjelenést követő hétvégén is toplistás volt az alkotás. A producer szerint hatalmas sikerrel mutatták be tavaly a Corvin Moziban, majd Brüsszelben, Los Angelesben, de Erdélyben, a Vajdaságban és Szlovákiában is. Hozzátette: a mozikban már átlépte a 150-160 ezer feletti nézőszámot. A Megafilm 2021. december 30-i közleménye alapján az Elk.rtuk volt a 2021-es év legnézettebb magyar filmje. A producer a film sikerét abban látta, hogy az „ember, aki túl sokat tudott – típusú” sötét, félelmetes hangulatú thrillerek sorába tartozik. Ilyen például a Michael Douglas főszereplésével készült Kóma, vagy A cég című John Grisham-adaptáció, Tom Cruise-zal az élen. A történet alapja: egy kisember rájön egy hatalmas disznóságra, amikor azonban fel akarja göngyölíteni, hamar egy súlyos összeesküvés kellős közepén találja magát, és az élete is veszélybe kerül. A hazai érdeklődést pedig csak fokozza, hogy a film a közelmúlt eseményeit veszi górcső alá. Megérinti azokat az embereket, akik részesei, vagy elszenvedői voltak mindannak, ami 2006-ban megtörtént Magyarországon. Kapcsolódó tartalom Leszólta az Elk*rtuk színésznőjét a baloldali mozgalmár – csattanós választ kapott Molnár Áron, a baloldali tüntetések egyik rendszeres szereplője minősíthetetlen módon bírálta Gubás Gabit, de nem maradt válasz nélkül. Kálomista Gábor szerint a fiatalok is megtalálták az Elk*rtukban azt a szálat – akár a szerelmit, akár a történelmi részt –, amelyik megérintette őket. „Mindannyian nagy örömmel néztük, hogy rengeteg fiatal volt kíváncsi a filmre” – mondta. Hozzátette: „attól tud egy film sikeres lenni, ha azokkal a problémákkal foglalkozik, amelyek velünk élnek. A 2006-os események pedig még mindig mély tüskeként benne vannak a magyar nép lelkében”.