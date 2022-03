Történelmi műsorokkal idézik fel március 15. eseményeit a közmédia csatornái

A szabadságharc korát, a forradalom eseményeit, valamint annak utóhatását mutatják be a közmédia csatornái ünnepi műsoraikban. Nemcsak március 15-e krónikájával ismerkedhetnek meg a nézők, hanem annak a költészetben, a képzőművészetben és a zenében is máig élő hatásával.

Ünnepi stúdióműsorral jelentkezik a Duna március 15-én délelőtt. Történészek segítségével mutatják be a forradalom eseményeit, és azokat a fővárosi helyszíneket, ahol a márciusi ifjak jártak. A nézők megismerhetik, hogy a nők, többek között Szendrey Júlia és Teleki Blanka milyen szerepet vállaltak a szabadságharc során és a huszárok életével is foglalkoznak.

Ezen kívül közvetítik a díszünnepséget a Kossuth térről, beszámolnak a központi állami ünnepségekről, a Kossuth- és Széchenyi-díjak átadásáról. A Duna saját gyártású sorozatának, az Álmok álmodóinak központi alakja Petőfi Sándor lesz, a róla szóló részt már az ünnepi stúdióműsor előtt, 8:25-től láthatják.

Az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorának témái között már március 14-én megjelenik a szabadságharc kora, a huszár egyenruhákról beszélgetnek a vendégekkel. A történelmi események filmvásznon való megjelenítése lesz a műsor központi témája március 15-én. A korszakról szóló egyik legismertebb történelmi filmdrámát, A kőszívű ember fiait is műsorára tűzi az M5.

Ennek kapcsán foglalkozik a kulturális magazin azon filmekkel, amelyből még többet tudhatunk meg Kossuthról, Bem apóról és társaikról. A 18 órakor kezdődő Librettóban szó lesz a Most vagy soha! című történelmi kalandfilmről is, amely a márciusi ifjak sorsfordító napját követi. A kivételesen kedden este látható M5 História című műsorban is március 15. eseményeit elemezik történészek segítségével.

Ünnepi adással készül az M2 Petőfi TV is. Bemutatják a Nemzeti Dalhoz készült legújabb videoklipet, amelyet a Nemzeti Múzeumban forgattak Ragány Misa és Nagy Szilárd ötlete alapján újragondolva Muri Enikő, Nagy Feró, Pataky Attila, Sasvári Sándor, Varga Miklós és Varga Vivien közreműködésével. Vendégük lesz Varga Miklós énekes két gyermeke, Varga Vivien és Varga Szabolcs, akik édesapjukkal már több ízben előadták a Nemzeti Dalt.

A műsorban a fiatal testvérpár mesél arról, milyen hatással volt rájuk a közös produkció, illetve, hogy a fiatal generáció tagjaként miként gondolnak erre az ünnepre. Ezen kívül tesztelik Orsovai Reni és Rácz Gergő március 15-höz kapcsolódó tudását, valamint a forradalmi versek szerepéről is szó lesz az adásban. Ennek okán a Kávészünet zenekar Petőfi Sándor: Európa csendes, újra csendes című megzenésített versét adja majd elő.

Történelmi időutazásra invitálja a gyerekeket március 15-én a Hetedhét kaland.

Az M2 Gyerekcsatornán 15:50-kor kezdődő műsorban kiderül, miként írtak történelmet a márciusi ifjak. Gyarmati Erik a Nemzeti Múzeumhoz igyekvő múltbéli Petőfi Sándorral beszélget.

Történelmi sétájukon bejárják a főbb helyszíneket, beszélgetésükből kibontakoznak a korabeli események, sőt a forradalom hatását is megismerhetik a gyerekek. Ezek után az is kiderül, Magyarország lobogójában, mit jelképeznek a színek.

„Nemzeti ünnep a nemzet zenéivel” szlogennel egész nap magyar zenék szólnak a Petőfi Rádióban március 15-én, a Hétvége Petőfivel című műsorban pedig bemutatják a Nemzeti dalt Váray László énekes átdolgozásában, sőt magyar mixek pörögnek a 21 órakor kezdődő Petőfi Elektrikben is. Ezen kívül a Petőfi Frissben egész nap az ünnephez kapcsolódó programajánlatokat hallhatnak.

A Bartók Rádió március 15-én ismét műsorra tűzi a Magyar passió című filmdráma zenéjét bemutató adást, amelyet a 9:30-kor kezdődő Cine-java című filmzenei magazinban hallhatnak. Kodály Zoltán Háry János című daljátékáról beszél László Ferenc műsorvezető a 19 órakor kezdődő Prológ című operaismertető műsorban, utána pedig egy legendás felvételről a teljes művet meghallgathatják. A 22 órakor kezdődő Ars novában Durkó Zsolt Széchenyi című oratóriuma is elhangzik.

Ezen kívül a déli koncert-, és a késő esti jazzsávban az ünnepi hangulathoz illően kizárólag magyar előadók felvételeit játssza a csatorna, a Muzsikáló reggelben, délelőttben és délutánban pedig jó néhány magyar előadó és szerző műve is szerepel. Az ünnepet követő napokban, a március 16-18-ai élő magazinműsorokban a frissen állami kitüntetésben részesített művészekkel hallhatnak beszélgetést a rádióban.

Március 15-e hajnalán irodalmi összeállítással várja hallgatóit a Kossuth Rádió.

Vörösmarty Mihály: Honszeretet című költeménye mellett több korformáló alkotó verse, prózája hangzik el és felcsendülnek a reformkor és a romantika időszakának jellegzetes zeneművei is. Ezt követően a nap folyamán minden Krónika előtt rövid összefoglalót hallhatnak. Pelyach István történész részletezi, hogy az adott órában milyen események zajlottak 1848. március 15-én.

A Kossuth Rádió történészek segítségével mutatja be 13 órakor kezdődő műsorában, hogy 1849 nyarán miként próbálta a katonailag nehéz helyzetet jogalkotással javítani a politika. Szegeden születik meg a híres dokumentum a nemzetiségekről és a vallásokról, és itt próbálja a katonai vezetés legalább részben újraszabni a szabadságharc hadi stratégiáját is.

Kinek, minek a hatására született a petíció 1848-ban? Érvényesültek-e a 12 pontban megfogalmazott „kívánalmak”? Ezekre a kérdésekre igyekszik választ adni Horváth Attila alkotmányjogász segítségével a Kossuth Rádió 18:30-kor kezdődő műsorában. A rádió ünnepi műsorfolyamában délután kapcsolja a március 15-i megemlékezés helyszínét is, ahol ünnepi beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök.

A Dankó Rádió is csatlakozik az ünnepi műsorfolyamhoz. Petőfi Sándor megzenésített verseit szedik csokorba, ezeket hallhatják a rádió Jó ebédhez szól a nóta című műsorában.

