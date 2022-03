690 millió forintnyi felajánlást érkezett eddig a segélyvonalakra, ekkora összeggel tudja hazánk támogatni az Ukrajnából érkező menekülteket – jelentette be az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár, aki egyben a Humanitárius tanács elnöke is. Továbbra is várják az adományokat, de nemcsak pénzzel lehet segíteni: tartós élelmiszereket és higiéniai eszközöket is örömmel fogadnak – mondta az M1 Híradónak Soltész Miklós.

690 millió forint gyűlt össze „Azt is tapasztaljuk, hogy jó szándékú közösségek és emberek szeretnének élelmiszereket és más adományokat is eljuttatni karitatív szervezeteknek. Itt nagyon kérünk mindenkit, hogy tartós élelmiszert, és esetleg pelenkát, gyermekápolási eszközöket gyűjtsenek most, ruhára most nincs szükség, másra most nincs szükség” – mondta Soltész Miklós. A 1357-es adományvonal és a 11711711-22222222-es számlaszám, amelyen az ukrajnai háború elöl menekülőket lehet pénzbeli adományokkal támogatni, folyamatosan működik.