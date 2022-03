Kiemelkedő munkatársait díjazta a közmédia

Átadták a közszolgálati tartalomgyártás területén kiemelkedő szakmai tevékenységet végzők elismerésére újonnan alapított Közmédia díjakat.

Munkatársai elismerésére alapított díjat a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. A közszolgálati médiaszolgáltató tartalomszolgáltatásaihoz kapcsolódóan végzett értékteremtő és magas színvonalú munkát, illetve a példaértékű szakmai tevékenységet nyújtó alkotókat ismerték el ünnepélyes keretek közt.

Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatója úgy fogalmazott, hogy ahogyan 1848-ban kihirdették a polgári sajtószabadságot, úgy a független közmédia is a szabad magyar sajtó napján kívánja elismerni azon legkiválóbb munkatársait és alkotóit, akik napi munkavégzésük során szellemiségben és a felmutatott eredményekben is hitet tettek a sajtószabadság magasztos eszméje mellett. Az elismerés felelősséget is jelent, hiszen a díjazottak mind igazodási pontok a munkatársak és a szakmai utánpótlás szemében; ők testesítik meg azt a hivatástudatot, szakértelmet és elkötelezettséget, amelynek köszönhetően a közmédia intézményrendszere napról napra hatékonyan tudja ellátni közszolgálati feladatát.

Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Magyarország legnagyobb médiavállalataként elengedhetetlen a legmagasabb színvonalú tartalmak előállítása és közvetítése, amit csak a legkiválóbb erőforrásokkal lehet megvalósítani. „Büszkék vagyunk a páratlan szakmai tudással rendelkező kollégáinkra, az általuk felhalmozott szellemi tőkére és a minden körülmények között innovatív hozzáállásukra. Büszkék vagyunk arra, hogy a most díjazott munkatársak megmutatták, hogy a legmagasabb szinten tudják képviselni a szabad magyar sajtót” – hangsúlyozta az MTVA vezérigazgatója. Papp Dániel hozzátette, hogy az elmúlt évben a technológia és az eszközpark fejlesztése mellett az intézményi innovációra is nagy hangsúlyt fektetett az MTVA.

A Közmédia díjakat nyolc kategóriában Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója és Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatója adta át.

Az Év Felfedezettje díjat Koltai-Kiss Borbála , az M5 kulturális csatorna műsorvezetője vehette át.

, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője vehette át. Az Év Vágója Sáfrány Gergő lett.

lett. Az Év Gyártási Szakemberének Kiss Tibor gyártásvezetőt választották.

gyártásvezetőt választották. Az Év Operatőre elismerést Szepesi Dávid érdemelte ki.

érdemelte ki. Az Év Rendezője díjat Dömök Dórá nak ítélték oda.

nak ítélték oda. Az Év Riportere elismerést Németi Noémi , az M1 aktuális csatorna hírterületi vezető szerkesztője vehette át.

, az M1 aktuális csatorna hírterületi vezető szerkesztője vehette át. Az Év Szerkesztője Bodó Mária , a vallási főszerkesztőség szerkesztő-műsorvezetője lett.

, a vallási főszerkesztőség szerkesztő-műsorvezetője lett. Az Év Műsorvezetője díjat Petrovics-Mérei Andrea, az M4 Sport műsorvezetője kapta.

A díjakat hagyományteremtő szándékkal hozták létre, és minden évben átadják az arra legméltóbbaknak az előző évi teljesítmény megbecsüléseképpen.