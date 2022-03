Sztárelőadók lépnek színpadra A Dal 2022 döntőjében

Nagy izgalmakra készülhetnek a nézők A Dal idei évadának fináléjában. Szombaton nyolc szimfonikus versenydallal és három extra produkcióval zárul a dalverseny a Dunán. Végre kiderül, melyik lesz az év magyar slágere, és ki nyeri meg az online Akusztik Dalverseny fődíját. A teljes zsűri mellett a hazai rockzene egyik zászlóshajója, a Karthago, valamint a tavalyi győztes, a Kaukázus is fellép majd a döntőben.

A Dal 11. évadának záróadásában, március 12-én, szombat este három extra produkciót is láthat a közönség. Ismét színpadra áll a tavalyi győztes, a Kaukázus, de közös produkcióval készül a négyfős zsűri is, akik hetek óta a nézőkkel együtt keresik az év magyar slágerét. Wolf Kati, Mező Misi, Ferenczi György és Egri Péter külön már felléptek a műsorban, de most először zenélnek együtt, ráadásul különleges zenei csemegével készülnek. Az este nem lenne teljes egy legendás zenekar nélkül, a Karthago érkezik a dalverseny döntőjébe.

A Dal 2022 zsűrije: Mező Misi, Ferenczi György, Wolf Kati és Egri Péter (Fotó: MTVA: Zih Zsolt)

Szombaton újabb kihívás vár a versenyzőkre, ismét áthangszerelt és újragondolt verzióval kell bemutatniuk produkciójukat. Az Év Dala 2022 cím várományosai: Andelic Jonathan Jota Elhiszem még, Hegedűs Bori és Tempfli Erik Anya, a Napfonat Mint a zápor, Oláh Ibolya Nem adom el, Pádár Szilvia Kismadár, Solére Másért, Subtones Nem segít más, valamint a Third Planet Táncol a Világ. A Dal 2022 zenekara mellett a döntősöket a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséri majd. A nyolc fellépőnek továbbra is három perc áll rendelkezésére, hogy bizonyítson és kivívja a zsűri elismerését, amellyel a legjobb négy közé juthat.

A tavalyi győztes, a Kaukázus (Fotó: MTVA: Zih Zsolt)

A győztes dal előadója az Év Dala 2022, egyben a Petőfi Zenei Díj Év Dala 2022 elismerésben részesül, emellett tízmillió forintot kap produkciója fejlesztésére, egy tízdalos nagylemezt készíthet, valamint egy videóklipet is forgathat. A döntőbe jutott nyolc dal minden előadója gazdagodik a zenei pályájára fordítható nyereménnyel.

A végső döntés a közönség kezében lesz. A szakmai zsűritől legmagasabb pontszámot kapó négy produkcióra szavazhatnak a nézők, amelyikre a legtöbb voks érkezik, az lesz 2022-ben az év magyar slágere. Az utolsó adásban gazdára talál az Akusztik Dalverseny fődíja is.

Az est sztárfellépője, a Karthago zenekar (Fotó: MTVA: Zih Zsolt)

Találjuk meg együtt az ország egyik legnagyobb zenei eseményén az év dalát, amelyet mindenki dúdolni fog!