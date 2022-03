Profi diplomata és családanya – Novák Katalin portréja

Először lehet női köztársasági elnöke Magyarországnak, Novák Katalin személyében. A politikus nevéhez számos, a magyar családokat segítő intézkedés köthető, többek között a babaváró támogatás, a családi otthonteremtési kedvezmény vagy a négygyermekes édesanyák szja-mentessége. A háromgyermekes családanya ugyanakkor a külügyekben is jártas, profi diplomata.

Történelmi jelentőségű nap lehet a mai, hiszen ezen a napon dönt Áder János köztársasági elnök utódjáról az Országgyűlés. A Fidesz–KDNP jelöltje Novák Katalin, akinek neve bizonyára mindenki számára ismerősen cseng – hiszen számos olyan intézkedés köthető a nevéhez, amely megkönnyítette a magyar családok életét.

A volt családügyi miniszter lehet hazánk első női államfője.

A politikai értelemben is fiatalnak számító Novák Katalin nagycsaládos édesanya, három gyermekkel büszkélkedhet. Az államfőjelölt egy korábbi interjúban elmondta, ha lehetőséget kap az államfői szerepre, ugyanaz a személyiség marad, aki eddig is volt: az emberekkel közvetlen kapcsolatot ápoló, esténként kakaós csigát sütő édesanya. A volt miniszter ugyanakkor, mint elmondta,

„tettekre készül, nem gesztusokra”, tehát aktívan képzeli el a következő ötéves ciklusát.

Novák Katalin az Alföldön, Szegeden született, és ott is nevelkedett. Kezdetben nem a politikai pályán szeretett volna elindulni, későbbi érdeklődése mégis erre a területre vitte.

Általános iskolás éveit az amerikai nagyvárosban, Los Angelesben töltötte, ösztöndíjjal Párizsban is tanult, majd később három diplomát is szerzett. Közgazdászként végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen, majd a Szegedi Tudományegyetem és az Université Paris X közösségi és francia jogi képzését is abszolválta. Világnyelveket beszél, az angol mellett, franciául és németül is, valamint spanyolul is megtanult.

Politikai pályafutását külügyminisztériumi referensként kezdte. 2010-től a magyar diplomáciát irányító Martonyi János miniszteri kabinetjében volt tanácsadó. 2012-től kabinetfőnökként vállalt szerepet az akkoriban Balog Zoltán irányítása alá tartozó Emberi Erőforrások Minisztériumában, ahol 2014-ben végül család- és ifjúságügyekért felelős államtitkárrá nevezték ki. Fontos fordulópont volt életében, amikor a Fidesz 2017-es őszi tisztújító kongresszusán a párt külkapcsolatokért felelős alelnökének választották meg. 2018-ban országgyűlési mandátumot szerzett, két évvel később pedig a családokért felelős tárca nélküli miniszternek kérte fel Orbán Viktor miniszterelnök Novák Katalint.

Miniszterként eltökélt volt Magyarország demográfiai törekvéseinek előmozdítása, a gyermeket nevelő családok megerősítése, a családalapítás előtt álló fiatalok támogatása, valamint a generációk közötti együttműködés ösztönzése iránt.

Nevéhez fűződnek olyan, nemzetközileg is elismert programok kidolgozása, mint a babaváró támogatás, a négygyermekes édesanyák szja-mentessége, az otthonteremtési program vagy a bölcsődei fejlesztések elindítása.

Női politikusként kiemelten fontosnak tartja, hogy a nőknek ne kelljen választaniuk a családalapítás és szakmai karrierjük között. Alapító tagja és elnöke a Nők Magyarországért Klubnak, valamint jószolgálati nagykövete a Magyar Református Szeretetszolgálatnak. Munkásságáért több elismerésben is részesült, többek között a francia Becsületrend lovagi fokozatának és a Lengyel Köztársasági Érdemrend parancsnoki keresztjének is a birtokosa.