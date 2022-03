Novák Katalint választotta Magyarország köztársasági elnökének az Országgyűlés

Az Országgyűlés titkos szavazással döntött az új államfő személyéről. 137 képviselő Novák Katalint választotta meg Magyarország első női köztársasági elnökének. Az államfőválasztást megelőző beszédében Novák Katalin kijelentette: a békesség embere akar lenni köztársasági elnökként.

Novák Katalin, a kormányzó Fidesz-KDNP köztársaságielnök-jelöltje beszédet mond az Országgyűlés plenáris ülésén, ahol megválasztják az új államfőt 2022. március 10-én. MTI/Máthé Zoltán

A volt családokért felelős tárca nélküli miniszter 137 támogató szavazatot kapott a titkos voksoláson, amelynek eredményességéhez kétharmados többségre volt szükség. A szavazólapot 195 képviselő vette fel. A 188 érvényes voks közül Novák Katalin 137-et kapott. Az ellenzéki frakciók jelöltjére, Róna Péter közgazdászra 51 szavazat érkezett. Novák Katalin május 10-én lép hivatalába, ő lesz a hatodik köztársasági elnök a rendszerváltás után.

Novák Katalin az államfőválasztást megelőző beszédében kijelentette, hogy

felkészült az előtte álló embert próbáló feladatra. Neki minden magyart képviselnie kell.

Úgy fogalmazott, amíg az országnak van szabad akarata, nem tudják leigázni, ez a szuverenitása alapja, annak bölcsője pedig a család. Szuverenitásról nemzeti vonatkozásban soha nem leszek hajlandó lemondani – hangsúlyozta.

Elmondta, az ország már éppen kezdte visszanyerni a koronavírus-járvány előtti élete biztonságát és szabadságát, és akkor elszabadult ez a másik pusztító vírus: 14 napja háború van Magyarország szomszédjában. Úgy fogalmazott, nincs rosszabb egy háborúnál, lángba akarja borítani mindazt, ami értékes az embereknek, megtámadja a nyugalmat, a hétköznapok biztonságát, a ma kiszámíthatóságát és a holnap derűjét.

A magyarok békét akarnak, mi nők nem a háborút, hanem a békét akarjuk megnyerni, mert békében lehet gyarapodni, építkezni, tervezni, egymásra mosolyogni

– mondta.

A politikus nevéhez számos, a magyar családokat segítő intézkedés köthető, többek között a babaváró támogatás, a családi otthonteremtési kedvezmény vagy a négygyermekes édesanyák szja-mentessége. A háromgyermekes családanya ugyanakkor a külügyekben is jártas, profi diplomata.

A politikai értelemben is fiatalnak számító Novák Katalin nagycsaládos édesanya, három gyermekkel büszkélkedhet. Korábbi interjúban elmondta, ha lehetőséget kap az államfői szerepre, ugyanaz a személyiség marad, aki eddig is volt: az emberekkel közvetlen kapcsolatot ápoló, esténként kakaós csigát sütő édesanya. A volt miniszter ugyanakkor – mint elmondta –

„tettekre készül, nem gesztusokra”, tehát aktívan képzeli el a következő ötéves ciklusát.

Novák Katalin az Alföldön, Szegeden született, és ott is nevelkedett. Kezdetben nem a politikai pályán szeretett volna elindulni, későbbi érdeklődése mégis erre a területre vitte.

Általános iskolás éveit az amerikai nagyvárosban, Los Angelesben töltötte, ösztöndíjjal Párizsban is tanult, majd később három diplomát is szerzett. Közgazdászként végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen, majd a Szegedi Tudományegyetem és az Université Paris X közösségi és francia jogi képzését is abszolválta. Világnyelveket beszél, az angol mellett franciául és németül, valamint spanyolul is megtanult.

Politikai pályafutását külügyminisztériumi referensként kezdte. 2010-től a magyar diplomáciát irányító Martonyi János miniszteri kabinetjében volt tanácsadó. 2012-től kabinetfőnökként vállalt szerepet az akkoriban Balog Zoltán irányítása alá tartozó Emberi Erőforrások Minisztériumában, ahol 2014-ben végül család- és ifjúságügyekért felelős államtitkárrá nevezték ki. Fontos fordulópont volt életében, amikor a Fidesz 2017-es őszi tisztújító kongresszusán a párt külkapcsolatokért felelős alelnökének választották meg. 2018-ban országgyűlési mandátumot szerzett, két évvel később pedig a családokért felelős tárca nélküli miniszternek kérte fel Orbán Viktor miniszterelnök Novák Katalint.